Nieuwe mozaïekletters bij buurthuis Harpel feestelijk onthuld

HARPEL – Hoewel veel inwoners de kleurrijke letters al hadden opgemerkt, vond vandaag de officiële onthulling plaats van de nieuwe wandletters bij het buurthuis. De letters zijn gemaakt door kinderen uit het dorp, die samen werkten aan een mozaïekproject. Het project stond onder leiding van Siebe en Miriam.
Onder toeziend oog van belangstellenden werd het eindresultaat feestelijk gepresenteerd. De onthulling trok veel publiek en zorgde voor een gezellige sfeer rond het buurthuis. Foto’s en video-opnamen leggen dit bijzondere moment vast.
Met de opvallende wandletters heeft het buurthuis er een herkenbare en door de gemeenschap gedragen blikvanger bij gekregen. Het project laat zien hoe samenwerking en creativiteit binnen het dorp tot iets blijvends kunnen leiden.
Bron: Jochem vd Woude, Stichting Buurthuis Harpel