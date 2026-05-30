Popkoor Funism verzorgde optreden in de Muziekkoepel

WILDERVANK – De muziekkoepel aan de Plantsoenlaan in Wildervank was voor Popkoor Funism vrijdagavond geen onbekend terrein. Ze traden er al een paar keer met veel succes op. Het koor is volgens velen dan ook het leukste en vrolijkste popkoor van Oost Groningen.
Het koor bestaat grotendeels uit dames, maar de heren laten zich goed horen, hetgeen de klankkleur zeer ten goede komt. De dirigente Ninke Ballema wist op een charmante, maar passievolle, wijze haar muzikaal gevoel op het koor over te brengen.
Met zowel Engelstalig als Nederlands repertoire uit de jaren zestig tot heden bracht Funism het publiek weer een heerlijk sfeervolle zomeravond in het park aan de Plantsoenlaan in Wildervank.
Er nog twee voorstellingen in de muziekkoepel gepland.
Vrijdag 12 juni: Jazzfanfare
Vrijdag 19 juni: Winkler Prins Orkest
De avond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis
