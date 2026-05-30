Strijd om Pekels Goud zorgt opnieuw voor gezelligheid en uitdaging

PEKELA – Vanuit dorpshuis De Spil in Nieuwe Pekela klonk vrijdagavond het startsein voor de editie 2026 van Strijd om Pekels Goud. Acht teams gingen daarbij de strijd met elkaar aan: TC Nieuwe Pekela, Last Minute, WSS, BC Pluumke, In Solidum, Excelsiorretjes, Klaboesterbeern en De Spilletjes.

Voordat de teams het opdrachtenboek ontvingen, wachtte hen eerst een opvallende openingsopdracht in de sporthal. Van ieder team werden vijf deelnemers geblinddoekt verspreid door de zaal. De bedoeling was dat zij elkaar terug moesten vinden aan de hand van een vooraf afgesproken geluid of kreet. Omdat alle teams tegelijkertijd hun eigen geluid lieten horen, ontstond een luid en chaotisch geheel, waardoor het terugvinden van de teamgenoten allesbehalve eenvoudig was.

Na deze bijzondere aftrap trokken de teams de gemeente Pekela in om op verschillende locaties opdrachten uit te voeren. Bij het gemeentehuis kregen deelnemers een Nederlandstalig gedicht aangereikt dat vervolgens in het Gronings moest worden voorgelezen. Erik Hulsegge luisterde daarbij aandachtig naar de voordrachten van de verschillende teams.

Bij Zempo in Pekela draaide het om kracht en uithoudingsvermogen. Hier moesten deelnemers gedurende een bepaalde tijd roeien op een roeitrainer. In het Kapiteinshuis wachtte een kennisopdracht waarbij antwoorden gevonden moesten worden in het museum zelf. Deelnemers gingen op zoek naar informatie tussen de historische voorwerpen en tentoonstellingen om de vragen correct te kunnen beantwoorden.

Ook sportieve uitdagingen ontbraken niet. Bij VV Pekela moesten deelnemers een behendigheidsparcours met een voetbal afleggen. De beweegtuin in Nieuwe Pekela was eveneens opgenomen in de route, waar deelnemers verschillende beweegtoestellen moesten gebruiken om opdrachten uit te voeren. Bij het Heeresmeer stond een schatgraafopdracht op het programma. Onder toezicht van twee als piraten verklede begeleiders werd fanatiek gezocht naar verborgen schatten. De piraten bleken bovendien ook jokerpunten uit te delen aan oplettende deelnemers.

Een van de meest opvallende opdrachten vond plaats op de parkeerplaats bij De Badde in Oude Pekela. Daar moesten deelnemers een afstand van ongeveer tien meter afleggen op de fiets, maar wel in exact dertig seconden. Zonder van de fiets te vallen of buiten het afgebakende vak te raken, kwam het neer op een kunststukje van balans en beheersing. Verschillende deelnemers slaagden er zelfs in om de afstand precies in dertig seconden af te leggen.

Terwijl een deel van de teams onderweg was langs de verschillende locaties, waren de thuisteams druk bezig met de opdrachten uit het opdrachtenboek. Daarbij was creativiteit minstens zo belangrijk als kennis en behendigheid. Zo moesten teamleden gezamenlijk een lied zingen in een badkamer, was er een schoenopdracht en stond ook een bakopdracht op het programma. Daarnaast moesten tal van vragen worden uitgezocht en ingevuld voordat de tijd verstreken was.

Uiterlijk om 21.00 uur moesten alle opdrachtenboeken weer worden ingeleverd in De Spil. Daarmee was de avond echter nog niet voorbij. Op de catwalk in De Spil volgde een laatste presentatie waarbij de teams een zelf gepimpt T-shirt en hun bakcreatie aan de jury toonden. Voor zowel de originaliteit als de uitvoering konden de teams nog belangrijke punten verdienen.

De jury heeft de komende dagen de taak om alle opdrachten en behaalde punten zorgvuldig te beoordelen. De spanning blijft daarmee nog enkele dagen voelbaar binnen de deelnemende teams. Donderdagavond zal blijken wie zich winnaar van Strijd om Pekels Goud 2026 mag noemen en het felbegeerde Pekelse goud in ontvangst mag nemen.

Freddy Stötefalk