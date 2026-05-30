Trainers Rolschaatsvereniging ARC Noord Nederland wederom trots op Myrthe en Laura

ZAANDAM, WINSCHOTEN – Laura en Myrthe van rolschaatsvereniging ARC Noord Nederland hebben vandaag goed gepresteerd op de Nationaal Klasse wedstrijd in Zaandam.
Vandaag hadden twee leden van rolschaatsvereniging ARC Noord Nederland: Myrthe Meijer en Laura van Klompenburg uit Oude Pekela hun tweede wedstrijd Nationaal Klasse in Zaandam.
De dames hebben hard getraind met de motivatie om nog beter voor de dag te komen dan bij de eerste wedstrijd. Dat is ze zeker gelukt want ze kregen mooie punten. Laura had een 6e plaats en Myrthe een 8e plaats. De dames waren super trots dat hun inzet op de training toch vruchten afwerpt.
Hun reactie was dan ook duidelijk “nu nog harder trainen” en klimmen in de ranking.
De trainers zijn trots op deze beide dames.
Bron: Jan von Henning