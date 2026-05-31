Inwoners wonen in de Garnizoenskerk de première van Hallo Oudeschans! bij

OUDESCHANS – In de Garnizoenskerk van Oudeschans vond zondagmiddag de vertoning van de film Hallo Oudeschans!, georganiseerd door Buurtvereniging Ubuntu, plaats. Inwoners en andere belangstellenden die het dorp een warm hart toedragen, kwamen naar de voorstelling. De middag werd geopend door Erika Stulp.

De film is gemaakt door Wim van der Kuip, die sinds twee jaar in Oudeschans woont. In zijn voorwoord vertelde hij dat de productie vooral bedoeld is voor het dorp zelf.

“Deze film is gemaakt voor het dorp Oudeschans. Ik ben geen professionele filmmaker of interviewer. De film is niet bedoeld als officiële broadcastingproductie en zal vooral in het dorp te zien zijn. Ik vond het simpelweg mooi om iets voor het dorp te doen en ik hoop dat het een tijdsdocument is geworden dat bewaard blijft voor later,” aldus Van der Kuip.

In de film kwamen diverse aspecten van het dorpsleven aan bod. Zo werden beelden vertoond van de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei 2025, waren er interviews met lokale ondernemers en inwoners en was er een compilatie te zien van evenementen die de afgelopen tijd in Oudeschans hebben plaatsgevonden. Daarmee schetste de film een herkenbaar en levendig beeld van de gemeenschap.

Naast de film konden bezoekers in de Garnizoenskerk ook de portrettengalerij Oudeschanskers en hun Passie bekijken. Deze tentoonstelling, samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Stichting Vesting Oudeschans, bestaat uit portretten en foto’s van dorpsbewoners, gemaakt door kunstenaar en fotograaf Reina Sandee. De tentoonstelling is nog tot en met 14 juni te bezichtigen in de Garnizoenskerk.

Na afloop van de film werd het Schanskerlied gepresenteerd en was er gelegenheid om tijdens een gezellige nazit bij Galerie Erika Stulp na te praten. De middag stond daarmee niet alleen in het teken van film en cultuur, maar ook van ontmoeting en verbondenheid binnen het dorp.

Foto’s: Jan Glazenburg