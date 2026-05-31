BNI Rally 2026: Een Unieke Netwerkervaring

ALTEVEER, REGIO – Op vrijdag 29 mei 2026 vond de BNI Rally 2026 plaats. Dit was een unieke, internationale netwerkrit voor ondernemers die van Midwolda, via Heede (Duitsland), naar Alteveer leidde. Het evenement draaide niet alleen om competitie, maar ook om het creëren van internationale zakelijke connecties met Duitse chapters.
Een Krachtige Combinatie
De rally was veel meer dan een leuke en goed georganiseerde dag. Het bood een krachtige mix van netwerken, leren en verbinden. Onderweg ontstonden waardevolle gesprekken, werden nieuwe contacten gelegd en bestaande relaties verder versterkt. Dit is precies waar zakelijk netwerken om draait: elkaar beter leren kennen, vertrouwen opbouwen en kansen creëren voor elkaar.
Winnaars en Onverwachte Wendingen
Natuurlijk waren de deelnemers er ook om de rally te rijden. Rick Hoogeveen en Jan Börchers gingen er met de bokaal vandoor.
Tekst en foto’s ingezonden door Judith Koops