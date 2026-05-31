Damteam CBS De Vossenburcht uit Winschoten in middenmoot finale NK-schooldammen

DEDEMSVAART, HEERDE, WINSCHOTEN – Zaterdag 30 mei stonden de Landelijke NK-finales voor de schooldamteams in het basisonderwijs op de damkalender van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB). De welpen groep 3 t/m 6 gingen hiervoor naar MFC “De Baron” in Dedemsvaart en de pupillen groep 7/8 naar het Christelijk College “De Noordgouw” in Heerde. De 30 finalisten uit heel Nederland werkten in Heerde, onder een grote publieke belangstelling, 9 ronden “Zwitsers systeem” af met een speeltempo van “Fischer 10 + 10”. Kampioen werd CBS “De Fakkel” uit Goudriaan. (Zuid-Holland). In het Gelderse Heerde was de organisatie, onder auspiciën van de KNDB, in handen van damclub Ons Genoegen Wapenveld. Zij verzorgden de locatie, borden, schijven en klokken. Daarnaast kwamen de ca. 20 vrijwilligers in actie als “tafelarbiter” en werden de uitslagen op toernooibase gezet.

CBS “De Vossenburcht” Winschoten

De provincie Groningen werd 30 mei vertegenwoordigd door het damteam van CBS “De Vossenburcht” uit Winschoten, dat werd gevormd door Evelyn, Julia, Simeon en Ryan. Met de provinciaal Groningse damtitel op zak (21 maart) ging het 18 april naar de halve NK-finale waar het zich met een uitstekende podiumplaats (derde) rechtstreeks plaatste voor de NK-finale. Een prestatie op zich, waarbij tevens een schat aan wedstrijdervaring werd opgedaan. CBS “De Vossenburcht” bezette, in het eindklassement, de 25e plaats in een grote middenmoot van 11 viertallen, die allen binnen een marge van 1 wedstrijdpunt eindigden. Een goede prestatie gezien het viertal van CBS “De Vossenburcht” eerstejaars pupillen zijn en volgend jaar zeker willen terugkomen voor een finaleplaats.



CBS “De Vossenburcht” had zich 2 jaar geleden reeds geplaatst voor de NK-finale in de welpenklasse, groep 3 t/m 6. In het individuele klassement in Heerde kwam Simeon tot 4 punten, Julia, Evelyn en Ryan alle drie 8 punten. Gezamenlijk kwam het team tot 7 wedstrijdpunten uit 9 partijen.

Schooldammen Regio Oost-Groningen

Het schooldammen in het basisonderwijs heeft de laatste decennia een grote vlucht genomen in Nederland en staat sinds 1977 op de wedstrijdkalender van de KNDB. In het voortraject beginnen de zogenaamde regiotoernooien waar Landelijk grofweg zo’n 2500 viertallen aan deelnemen. Daarna komen de provinciale kampioenschappen gevolgd door de ½-NK finale groepen met uiteindelijk de grote finale om de NK-titel. In de regio Oost-Groningen staan 13 en 27 januari 2027 reeds op de wedstrijdkalender voor het 13e scholendamtoernooi en vindt wederom plaats in het Theatercafé van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten.

NK-sneldammen

Zaterdag 6 juni staat het NK-sneldammen voor alle categorieën op de damkalender, dat zich de laatste jaren afspeelt in het Nationaal Denksportcentrum “Den Hommel” in Utrecht.

Damclub Winschoten neemt deel met de acht jarige Ryan uit Winschoten in de welpenklasse en Janick Lanting uit Bad Nieuweschans in de junioren categorie. Het speeltempo bedraagt dan “Fischer 5 basisminuten + 5 bonus seconden per zet”. Ryan kreeg van de KNDB-jeugdcommissie een zogenaamde “keuzeplaats” toegewezen om deel te nemen aan het NK-sneldammen. De 13e plaats bij het NK-welpen op zaterdag 9 mei in Huissen gaf daarvoor de doorslag. Aan de eindstrijd kunnen namelijk maximaal 24 welpen deelnemen en in eerste instantie konden de jonge spelers zich plaatsen via de provinciale kampioenschappen, echter Ryan was daar om gezondheidsreden verhinderd.

Bron: Geert Lubberink