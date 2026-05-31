Feestteam ’t Nibbeltje kijkt terug op geslaagde Summerparty

MIDWOLDA – Vrijdag en zaterdag werd in Midwolda de jubileumeditie van Summerparty ’t Nibbeltje georganiseerd.
Tien jaar geleden was in een schuur de eerste editie van Summerparty ’t Nibbeltje. Vrijdag en zaterdag werd tijdens de jubileumeditie in een grote feesttent op een terrein aan de Nieuwlandseweg in Midwolda groots uitgepakt.
Ruim een week geleden werd het terrein gemaaid en zijn met 14 vrachtwagens rijplaten geleverd. Daarna werd tijdens een snikhete maandag met vereende krachten de mega grote feesttent omhoog gehesen. Binnen in de tent werd een grote dansvloer neergelegd, podia en bars gebouwd en het licht en geluid opgebouwd. Buiten werden het parkeerterrein gemaaid en wc’s geplaatst. Intussen verliep de kaartverkoop als een trein.
Voor de gratis familiedag op de zaterdagmiddag werd op het terrein een kleine kermis, met o.a. een zweefmolen en een schiettent opgebouwd en werden springkussens geplaatst.
Vrijdagavond waren er optredens van: Boer Bennie, De Esperando’s, Henk Wijngaard, Jannes, DJ Dennis, Piraten Power Hour en Beat Crooks.
Zaterdagmiddag was voor jonge feestvierders, die ’s avonds nog niet naar de Summerparty konden de gratis toegankelijke familiedag. Voor hen was er onder anderen een kleine kermis, spelletjes en schminken.
Zaterdagavond traden Jan Smit, Mental Theo, Proost, Ammar en DJ Dennis op.
De organisatie liet zien dat wat tien jaar geleden begon als een gezellig feestje inmiddels is uitgegroeid tot een begrip!
