Geslaagde jubileumbingo in Vriescheloo

VRIESCHELOO – Buurtvereniging De Driehoek bestaat dit jaar 80 jaar en viert dat het hele jaar door.
Vrijdag 29 mei organiseerde de vereniging in dorpshuis ’t Ganzenust een jubileumbingo.
In de vooravond was er een kinderbingo voor de allerkleinsten. In totaal deden 13 kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar mee. Er was snoep, chips en ranja voor iedereen. Aan prijzen was er voor ieder kind een ruime keuze. Na een gezellige bingo keerden alle kinderen tevreden met meerdere prijzen huiswaarts.
’s Avonds kwamen 29 leden en niet-leden op de familiebingo af. Voor alle leden was er één gratis bingokaart. Gedurende de avond was er op twee momenten een verloting met prijzen die door verschillende sponsoren beschikbaar waren gesteld. Er heerste een gezellige spanning in de zaal tijdens het noemen van de bingonummers en veel hilariteit tijdens de verloting. Iedereen werd vanwege het 80 jarig bestaan getrakteerd op koffie/thee en cake en snoep en diverse lekkere hartigheden tijdens de bingo. Ook voor de families gold dat zij met vele mooie prijzen naar huis teruggingen.
De buurtvereniging kijkt terug op een geslaagde jubileumbingo. Met speciale dank aan de gulle en spontane giften van de sponsoren SenL Creations, Camping Wedderbergen, Bakker Frans Vlagtwedde, Metting Bellingwolde, DA drogist Vlagtwedde, Poiesz Onstwedde, bloemenhuis Agnes-Fleur Vlagtwedde, Welkoop Vlagtwedde, bloembinderij Janneke Winschoten, Bakker Meinds Onstwedde en de goede verzorging door dorpshuis ’t Ganzenust.
Op vrijdag 12 juni staat alweer de volgende activiteit op de planning. Dan organiseert de buurtvereniging om 20.00 uur een pubquiz in ‘t Ganzenust! Iedereen kan zich hiervoor aanmelden (lid of niet-lid, in een team van max 6 personen of individueel). Vanwege het jubileum pakt de buurtvereniging dan ook weer uit met mooie prijzen en lekkernijen voor iedereen.
Aanmelden kan via bvdedriehoek@outlook.com.
Bron: Carin Roggen