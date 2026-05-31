Het Nieuwe Goed brengt jonge makers samen in interdisciplinaire voorstelling Retraite

VEENDAM – Op donderdag 4 juni 2026 presenteert theater vanBeresteyn Retraite, een nieuwe interdisciplinaire performance van Het Nieuwe Goed. In deze voorstelling bundelen zeven jonge makers uit Drenthe hun krachten in een spannende productie waarin theater, dans, muziek, spoken word en beeldende kunst samenkomen.
Retraite vertelt het verhaal van zeven vreemden die zich afzonderen van de buitenwereld. Ieder van hen heeft een eigen reden om te ontsnappen aan de drukte en onrust van het dagelijks leven. Maar wanneer de dreiging van buitenaf langzaam steeds dichterbij komt, worden de onderlinge verhoudingen op scherp gezet. Wat begint als een zoektocht naar rust, verandert langzaam in een intense confrontatie met elkaar én zichzelf.
Het Nieuwe Goed biedt jonge makers uit verschillende disciplines de kans om samen een nieuwe voorstelling te ontwikkelen. Voor de editie van 2026 zijn zeven makers geselecteerd die ieder een eigen artistieke achtergrond meebrengen.
De selectie bestaat uit:
Liwanu Fatbinan (rap en productie), Lucas Boerwinkel (video en performance), Thyrza Folkers (theater), Lara Evers (dans), Merit Sinnema (spoken word en beeldende kunst), Nastasia Rusu (muziek) en Zola Westerhof (muziektheater).
Met Retraite laat een nieuwe generatie kunstenaars zien hoe verschillende kunstvormen elkaar kunnen versterken in een actuele en gelaagde voorstelling.
Datum: Donderdag 4 juni 2026
Aanvang: 20.15 uur
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
