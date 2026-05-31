Koninklijke onderscheiding voor Klaas Withaar voor vijftig jaar muzikale inzet

MUSSEL, MUSSELKANAAL – Klaas Withaar uit Mussel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke onderscheiding werd vanmorgen in de Rooms-Katholieke kerk te Musselkanaal door burgemeester Klaas Sloots uitgereikt ter gelegenheid van zijn vijftigjarig jubileum als koordirigent.
De heer Withaar heeft zich gedurende tientallen jaren ingezet als dirigent, organist en pianist. Hij gaf leiding aan diverse koren en ensembles in de regio, waaronder het Christelijk Mannenkoor Crescendo in Winschoten, het Christelijk Mannenkoor Het Hogeland in Uithuizermeeden en het Vocaal Ensemble Chaverim, waar hij sinds 1981 een verbindende en inspirerende rol vervult. Onder zijn leiding bereikten deze koren een hoog muzikaal niveau en een stevige reputatie, met optredens bij herdenkingen en concerten in binnen- en buitenland.
Ook binnen het kerkelijk leven is hij al jarenlang actief. Zo vervult hij een centrale rol bij het Antoniuskoor in Musselkanaal en is hij betrokken bij Cantus Juventus, waar hij zorg draagt voor de muzikale invulling van kerkdiensten, uitvaarten en vieringen. Daarnaast is zijn inzet van grote betekenis voor jongere generaties. Sinds het begin van de jaren tachtig leidt hij het kinderkoor van de Sint Antoniusschool in Musselkanaal en laat hij kinderen kennismaken met samen zingen en muziek maken. Diezelfde persoonlijke liefde voor muziek gaf hij jarenlang door via zijn eigen muziekschool, het MuziekKasteel, waar hij met aandacht en enthousiasme leerlingen van verschillende leeftijden begeleidde. Verder organiseerde hij meerdere malen belangeloos benefietconcerten voor maatschappelijke doelen, waaronder het herstel van kerkgebouwen.
Met de Koninklijke onderscheiding spreekt de gemeente Stadskanaal haar grote waardering uit voor de vijftig jaar muzikale en maatschappelijke betrokkenheid van de heer Withaar, die met zijn vakmanschap en toewijding het culturele leven in Stadskanaal, Musselkanaal en de regio blijvend heeft verrijkt.
Bron: Gemeente Stadskanaal