Leden Vereniging De Oude Fiets maken rit van Bourtange naar Heede

BOURTANGE – Vandaag maken leden van Vereniging De Oude Fiets een tocht van Bourtange naar Heede.
Een liefde voor oude en antieke fietsen, dat is wat de leden van Vereniging De Oude Fiets bindt. Ze wisselen informatie en tips uit over het verzamelen en restaureren van fietsen (gebouwd to ca. 1970) en ze organiseren toertochten en (ruil)beurzen. Leden ontvangen ieder kwartaal het clubblad ‘Het Rijwiel’, het enige Nederlandse tijdschrift dat geheel is gewijd aan oude fietsen. Ook zijn er af en toe technische cursussen.
Je hoeft niet in het bezit te zijn van een oude fiets, belangstelling voor de geschiedenis van het vervoermiddel is voldoende. Leden van de club hebben een zeer uiteenlopend interessegebied: van de hoge bi en de safety aan het eind van de 19e eeuw, tot de sportfietsen en racefietsen uit de jaren tot 1970-1980. Ook veel verzamelaars van documentatie, onderdelen, fietsverlichting en reclamemateriaal zijn lid van de vereniging.
Vandaag organiseerde René Kerkhof namens de vereniging een toertocht door Westerwolde en Duitsland. De 15 deelnemers verzamelden zich, veelal in aangepaste kledij, met hun oude fietsen op het marktplein in Bourtange voor een rit naar Heede in Duitsland.
Na een kop koffie stapten ze op hun stalen rossen, waarna koers werd gezet naar de grensovergang Bourtange.
Foto’s: Jan Glazenburg