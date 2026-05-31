Maandag 1 juni NL-Alert testbericht: leuke weetjes over het alarmmiddel

Voor veel mensen een bekend geluid: het alarm van een NL-alert. Een NL-alert ontvang je wanneer er een noodsituatie is bij jou in de buurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een NL-Alert testbericht. Zo test de overheid of het alarmsysteem werkt bij een noodsituatie. Hieronder lees je meerdere feitjes over NL-Alert.

NL-Alert bereikt negen op de tien Nederlanders

Het eerste NL-Alert testbericht werd verstuurd op 4 februari 2013. Toen ontvingen ruim 8 procent van de Nederlanders het testbericht. Het meest recente testbericht van 1 december 2025 werd wel door 92 procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder ontvangen.



NL-Alert is zelfs ingezet voor een ontsnapte giftige slang

Je ontvangt een NL-Alert bij een noodsituatie in jouw buurt. Bijvoorbeeld bij een grote brand, zoals de natuurbranden in ’t Harde op 29 april 2026 en in Weert op 30 april 2026. Soms wordt er ook voor een bijzondere situatie een NL-Alert verzonden. De meest opmerkelijke? De NL-Alert verstuurd op 5 september 2014 in Made voor een ontsnapte giftige cobra!



Je kan ook NL-Alerts ontvangen voor andere locaties

Wist je dat je ook een NL-Alert kan ontvangen via de NL-Alert App? Via deze app selecteer je gebieden waarvoor je een NL-Alert wilt ontvangen. Handig als je bijvoorbeeld mantelzorger bent voor iemand die verder weg woont. Ook is de NL-Alert App handig voor mensen die vaak bij de grens komen, omdat zij soms geen NL-Alert ontvangen omdat hun telefoon verbinding maakt met een buitenlandse zendmast. Met de NL-Alert App weet je zeker dat je een NL-Alert ontvangt bij een noodsituatie. Ook bevat de app toegankelijkheidsfuncties voor mensen die blind, slechtziend, doof of slechthorend zijn.



Er al 1.500 NL-Alerts verstuurd zijn

In 2025 zijn 138 NL-Alerts verstuurd naar aanleiding van 76 incidenten. De meeste meldingen waren in mei en in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Sinds de start van NL-Alert zijn er tot eind 2025 1.488 NL-Alerts verstuurd.

Wat er ook gebeurt, volg je NL-Alert

NL-Alert waarschuwt en informeert je over noodsituaties bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld bij een brand of onverwacht noodweer. Een NL-Alert vertelt je wat er aan de hand is en wat je moet doen om jezelf én anderen in veiligheid te brengen. Een NL-Alert wordt alléén verstuurd in situaties waar jij of mensen in je buurt gevaar lopen. Dus wat er ook gebeurt, volg je NL-Alert. Ook als je nog niets van de situatie merkt. Want ook als je de brand niet ziet, kan een rookwolk met schadelijke stoffen jouw kant opkomen.

Bron: NL-Alert