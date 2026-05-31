N33 komend weekend voor werkzaamheden afgesloten

N33 – De N33 is komend weekend afgesloten. Vanaf vrijdagavond 5 juni 19:00 uur tot maandagochtend 8 juni 05:00 uur voert Rijkswaterstaat snoei-, zaag- en asfalteringswerkzaamheden uit.
De afsluiting en bijbehorende hinder zijn als volgt ingedeeld:
Traject Slochteren tot A28 (Assen): Volledig afgesloten van 5 juni tot 8 juni. Verkeer wordt omgeleid; houd rekening met 10 tot 30 minuten extra reistijd.
Traject Noordbroek en Veendam (afslag 38): Hier vinden aansluitend asfalteringswerkzaamheden plaats tot woensdag 17 juni.
Check voor vertrek altijd de actuele routes via de Rijkswaterstaat Verkeersinformatie of raadpleeg je favoriete navigatie-app om actuele omleidingsroutes te zien.
