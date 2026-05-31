Publiek geniet op de “deele” van oom Jokob en tan Roefie van optreden Harry Niehof

SMEERLING – Gisteravond verzorgde Harry Niehof op de “deele” van Oom Jokob en tan Roefie een optreden.
De deele (schuur) in de Davy Crockethoeve te Smeerling van oom Jokob en tan Roefie zat gisteravond vol. De Groninger zanger Harry Niehof verzorgde daar een optreden, waarbij hij zichzelf in zijn kenmerkende percussieve fingerpicking-stijl begeleidde op gitaar. Hij speelde Gronings talige blues, roots en folk.
Op zijn veelgeprezen programma en cd Café Op Driefklaai verhaaldt Harry Niehof over het leven op het Hogeland, het gebied van de aardbevingen, het gebied waar de dorpelingen nog pal voor elkaar staan. Hij kreeg daarvoor in 2017 de Grunny Award 2017 toegekend. Intussen kan Niehof putten uit een repertoire van meer dan honderd liedjes, waardoor elk concert weer anders is.
Met zijn cd Straks is ’t weer janken won Niehof de Streektaalprijs van Dagblad van het Noorden. En zijn cd Golf noa golf werd door NewFolkSounds uitgeroepen tot beste streektaal-cd van 2010.
Op dit moment is Harry vaak op pad met Potkaast, de opvolger van Karnivoale.
Foto’s: Ko Kamies