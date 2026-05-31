Shantykoor ‘Störmwind’ zingt op Emder Matjestage

EMDEN, WEDDE – Shantykoor Störmwind uit Wedde was zaterdag 30 mei voor het 28e aaneengesloten jaar met meerdere optredens aanwezig tijdens de Emder Matjestage.
Emder Veranstaltungs Gesellschaft (EVG) organiseerde op 29, 30 en 31 mei voor de 35e keer de jaarlijkse Emder Matjestage. De binnenhaven van Emden verandert dan in een groot maritiem decor vol historische schepen, muziekpodia, markten en familiefestiviteiten.
Door de goede contacten en de samenwerking met EVG is Shantykoor Störmwind een vaste en graag geziene gast in Emden. Het koor wist het publiek met een gevarieerd zangprogramma enthousiast in de benen te krijgen; zeker als het ging om de gedragen en bekende liedjes en natuurlijk met de meezingers. Dan maakt het niet uit of in het Nederlands, Duits of Engels wordt gezongen.
Markant detail is dat ‘Störmwind’ dit jaar ook hun 35jarig jubileum viert (oktober 2026).
Deelname van Shantykoor ‘Störmwind’ werd mede mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning van de Ems Dollard Regio (EDR). Het grensoverschrijdend gebeuren bracht weer veel Duits en Nederlands publiek op de been. Al met al was het een zeer geslaagde, zonovergoten dag voor het koor en de toehoorders in Emden.
Tekst en foto’s ingezonden door Harm Kuil