Spektakel bij Trekkertrek op het evenemententerrein in Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 31 mei 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIGE ZONDAG | WISSELVALLIGE WEEK

Het is een rustige en wisselend bewolkte zondag, maar helemaal droog lijkt het niet te blijven. Er is kans dat er vanmiddag enkele buien ontstaan, en ook vanavond zou eerst nog een bui kunnen ontstaan. Er staat een zwakke veranderlijke wind, later is er een zwakke tot matige westenwind. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is 23 graden.

Vannacht is het droog en vrij helder en morgen zijn er ook zonnige perioden, maar mogelijk ontstaan er ‘s middags een paar lokale buien. Minimumtemperatuur vannacht rond 13 graden en maximumtemperatuur rond 22 graden. Dat alles bij een matige wind uit zuidwest tot zuid.

Dinsdag is de kans op buien een stuk groter en er is dan ook kans op een flinke bui, mogelijk eentje met onweer en 5 mm aan regen. Woensdag is de kans op buien weer kleiner en dan zijn er iets meer opklaringen. En zo zal het donderdag en vrijdag licht wisselvallig blijven met wat zon en soms een beetje regen. Maxima later in de week rond 20 graden.