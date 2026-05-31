Spektakel bij Trekkertrek op het evenemententerrein in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Vandaag werd op het evenemententerrein aan de Onstwedderweg in Vlagtwedde de Trekkertrek gehouden. De organisatie was weer in handen van Stichting Trekkertrek Vlagtwedde. Arjan Wolfs Tractoren en onderdelen was wederom hoofdsponsor.
Niet de eerste zondag van juni deze keer, maar op de laatste zondag van mei, werd in Vlagtwedde het Trekkertrek evenement in Vlagtwedde georganiseerd. Er stonden na een loting 180 trekkers op de deelnemerslijst. Voor extra spektakel kwamen dit jaar drie demotrekkers in actie: Bloody Mary, Black Danger en een REO-truck, die hun kunsten lieten zien. De vertrouwde sleepwagens Stille Wille en de nieuwe Black Fury lieten op een kleibaan en een zandbaan zien welke trekkers de sleepwagen het verst binnen de verschillende klasses konden trekken.
Mechanisatie Centrum Valthermond sponsorde de bekers en Ledhandel 24 zorgde voor een extra attentie voor de prijswinnaars. Gert Huttinga en Wietze (Westerwolder) de Roo waren verantwoordelijk voor het commentaar. De muzikale omlijsting was in handen van feest DJ Lars.
Foto’s: Jacob Musch