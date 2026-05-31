Treinverkeer Zuidbroek – Veendam vanwege ongeval stilgelegd

VEENDAM, ZUIDBROEK – Gisteravond is het treinverkeer tussen Zuidbroek en Veendam enige tijd vanwege een ongeval stilgelegd.
Rond 23.30 uur vond gisteravond op de spoorwegovergang Lloydsweg in Veendam, nabij het treinstation, een aanrijding plaats. Hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, rukten massaal uit, maar hulp mocht niet meer baten; bij de aanrijding is een persoon om het leven gekomen.
Spoorbeheerder ProRail legde het treinverkeer tussen Zuidbroek en Veendam stil. Treinreizigers moesten rekening houden met een extra reistijd van ongeveer zestig minuten.