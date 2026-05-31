Zaterdag gaat de 20 ste Veendammer Oldtimerrally weer van start

VEENDAM, HAREN – Zaterdag 6 juni 2026 is het weer zover, de 20e Veendammer Oldtimerrally, ook dit jaar van Veendam naar Haren in Duitsland.

Het ontstaan van de Veendammer Oldtimerrally.

Dick van Dijk was een fanatiek rallyrijder die meerdere beroemde rally’s heeft gereden. Echter het nadeel was dat voor hem, als inwoner van Veendam, de start- en finishplaatsen altijd ver uit de buurt lagen.

Zo was Dick deelnemer aan de Tulpenrally met start in Annecy (Frankrijk) en de “Deutsche Mille Miglia”, een rit van 2000 km door Duitsland met start in Mönchengladbach. Ook reed hij een rally door 10 landen in 10 dagen met de start in Eindhoven. En de Tour Ecosse in Schotland waar hij met de veerboot IJmuiden-Newcastle naar toe moest.

Voldoende aanleiding om zelf een rally te starten vanuit zijn woonplaats Veendam. Na een eerste “illegale” versie (zonder vergunning) met start en finish vanaf het Jan Salwaplein kwam Dick in contact met de gemeente en werd er vanaf 2004 gestart vanaf het Museumplein.

Oorspronkelijk was een tweedaagse rally met een overnachting in Oldenburg de bedoeling maar dit was te veel van het goede. Na de eerste editie werd besloten er een eendaags evenement van te maken met als pauzeplek het centrum van Leer. Dit bleek een schot in de roos te zijn met als hoogtepunt een aantal van 110 deelnemers. De afstand (200 km maximaal v.v.), de verzorging tijdens de rally en de schoonheid van de grensregio (De Veenkoloniën, Westerwolde, Oldambt en Ost-Friesland) bleken belangrijke factoren voor een prachtige en populaire rally.

Op zaterdag 6 juni 2026 wordt de 20e editie georganiseerd. De start is vanaf 9.00 uur op volgorde van de aangewezen startnummers. Dit jaar gaat de ochtendroute over de Hondsrug, met een zeer verrassende en interessante pauzeplek. De middagroute gaat door Emsland en Westerwolde. Onderweg moet op meerdere plaatsen worden gestempeld. De finish is vanaf ongeveer 15.45 uur in Veendam.

