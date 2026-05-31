Zo’n 650 deelnemers verschenen aan de start van Rondje Troapel

TER APEL – Ongeveer 650 deelnemers hebben zondag meegedaan aan de tweede editie van Rondje Troapel in Ter Apel. Daarmee kan de organisatie terugkijken op een zeer geslaagde editie van het hardloop- en wandelevenement.
Ondanks de warme weersomstandigheden verliep het evenement zonder noemenswaardige problemen. Stichting Ter Apel Beweegt had vooraf uitgebreide voorbereidingen getroffen om deelnemers veilig en verantwoord aan de start te laten verschijnen. Onderweg waren onder meer waterposten aanwezig en EHBO’ers paraat.
De start en finish vonden plaats bij camping Moekesgat, waar gedurende de dag een gezellige en sportieve sfeer heerste. De deelnemers konden kiezen uit de 4 mijl-route rondom Ter Apel of de speciale kidsroute van 2,2 kilometer. Ook het Zoakelek Loopje voor bedrijventeams trok de nodige belangstelling.
De organisatie spreekt van een succesvolle editie die mede mogelijk werd gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers en sponsoren. Dankzij hun bijdrage kon het evenement voor de tweede keer opnieuw professioneel worden georganiseerd.
Langs de route zorgden enthousiaste toeschouwers voor extra sfeer. Het startschot van alle groepen werd verzorgd door Wethouder Wietze Potze. De presentatie was in handen van Wim Eilert. Vooraf aan de startschot was een warming-up. Na afloop ontvingen de deelnemers een medaille als herinnering aan hun prestatie. De drie snelsten van de jongens en meisjes van onder- en bovenbouw maakten kans op een beker.
Met opnieuw een grote opkomst lijkt Rondje Troapel zich in korte tijd te ontwikkelen tot een vaste sportieve traditie binnen Ter Apel en omgeving.
André Dümmer
Foto’s: André Dümmer en Jan van Assema