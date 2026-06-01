Beste Groninger Boek krijgt nieuwe vorm!

GRONINGEN – Jaarlijks maken tientallen publicaties kans op de titel ‘Beste Groninger Boek.’ Ook dit jaarzullen twee boeken deze titel krijgen. Voor het eerst is er dit jaar een geldbedrag gekoppeld aan de prijs. De auteurs van de winnende titels ontvangen elk een bedrag van €1250,-. Daarnaast vindt dit jaar het Beste Groninger Boekenfeest (een feestelijke avond bij Forum Groningen waar de Groninger literatuur gevierd zal worden,) niet plaats in het voorjaar, maar juist in oktober.



Uit alle inzendingen van uitgeverijen uit het hele land heeft de jury een groslijst samengesteld. Deze is in te zien op de website van NOORDWOORD (www.noordwoord.nl/bestegroningerboek). Op deze lijst staan tientallen boeken die een link hebben met Groningen.



Op dit moment leest de jury de ingezonden boeken en maakt ze een selectie voor twee shortlists; een met fictie en een met non-fictie titels. Deze zomer wordt de shortlist voor het Beste Groninger Boek bekendgemaakt.



Groninger Boekenclubs lezen mee

Zodra de shortlist voor fictie bekend is, gaan meerdere leesclubs in de provincie Groningen aan de slag met de genomineerde boeken. De deelnemers lezen en bespreken de genomineerde titels. Het boek dat zij het beste vinden, wint de Boekenclubprijs.

Wie wil deelnemen kan zich melden via de website van NOORDWOORD. Op deze website zijn binnenkort ook materialen te vinden waarmee leesclubs zelfstandig aan de slag kunnen gaan. Houd de website, nieuwsbrief en social kanalen van NOORDWOORD goed in de gaten de komende tijd. Aan de hand van de materialen waarin NOORDWOORD binnenkort gaat voorzien, kunnen de boeken gelezen en besproken worden.



Voor het eerst een geldprijs

De prijs voor Het Beste Groninger Boek wordt sinds 2010 jaarlijks georganiseerd door NOORDWOORD, in samenwerking met Forum Groningen. Met de verkiezing wordt zichtbaar hoeveel mooie boeken er vanuit Groningen en over Groningen verschijnen. De groslist en shortlist bieden lezers mooie nieuwe leesinspiratie. Extra mooi nieuws: door een gulle donatie is NOORDWOORD dit jaar en volgend jaar in staat om een geldprijs te verbinden aan Het Beste Groninger Boek.

Bron: NOORDWOORD