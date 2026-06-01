Christel Knot nieuwe fractievoorzitter GemeenteBelangen Veendam

VEENDAM – Christel Knot neemt per 1 juni 2026 het fractievoorzitterschap van GemeenteBelangen Veendam over van Robert de Jonge. Deze wisseling is het gevolg van de vorming van het nieuwe college van B&W, waarin Robert de Jonge namens de grootste partij van Veendam de post van wethouder gaat bekleden. Zijn officiële installatie vindt plaats op 22 juni aanstaande.
Met de aanstelling van Christel Knot kiest GemeenteBelangen voor ervaring en continuïteit. Knot is een zeer bekend gezicht in de Veendammer politiek; zij was eerder twaalf jaar lang raadslid, waarvan zij gedurende tien jaar de rol van fractievoorzitter vervulde. Na haar terugkeer in de fractie begin 2024 neemt zij nu opnieuw de leiding op zich. Zij staat bekend om haar scherpe inhoudelijke inbreng en grote dossierkennis. Als fractievoorzitter gaat zij leidinggeven aan de zevenkoppige GB-fractie, die ook na de laatste verkiezingen de grootste blijft in de gemeenteraad.
“Ik heb er veel zin in om in deze vertrouwde rol aan de slag te gaan,” aldus Christel Knot. “We hebben een sterke fractie en met het nieuwe coalitieakkoord ‘Thuis in Veendam, onze Park- en Sportstad’ ligt er een stevig fundament om de komende vier jaar echt het verschil te maken voor onze inwoners.”
Robert de Jonge, die het stokje overdraagt, wordt de tweede wethouder namens GemeenteBelangen, naast Henk Jan Schmaal. In zijn periode als fractievoorzitter heeft hij de fractie verder ontwikkeld en toekomstgericht gepositioneerd. Onder zijn leiding is de totale fractie, inclusief de betrokken steunfractieleden, gegroeid naar een team van 18 personen.
Vanaf 1 juni zal Christel Knot officieel het woord voeren namens de fractie van GemeenteBelangen Veendam. De partij ziet de toekomst onder haar ervaren leiding met vertrouwen tegemoet en blijft zich onverminderd inzetten voor concrete resultaten en een sterke lokale vertegenwoordiging van alle inwoners van de gemeente Veendam.
Bron: GemeenteBelangen Veendam