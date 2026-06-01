Derde ronde NK Ovalracing in Ter Apel

TER APEL – Op zondag 7 juni staat de derde serie ovalraces meetellend voor het INT. Nederlandkampioenschap Ovalracing 2026 op het circuit “de Polderputten” in Ter Apel op het programma.
Met drie gastenklasses die het programma completeren belooft het een bomvolle autosportmiddag te worden. De zeven vaste raceklasses die alle wedstrijden op het programma staan, strijden wederom om punten voor het Internationale Nederlandskampioenschap.
De spectaculaire Bangerstox staan daarnaast op het programma om te strijden voor een WK ticket, het Wereldkampioenschap zal later dit jaar verreden worden in het Engelse Ipswich. Daarnaast staan de Midgets op het programma, een mix van Nederlandse en Engelse coureurs gaan strijden om het Europees Kampioenschap in hun eigenbouw formule-auto’s. Ten slotte zijn ook de Saloon Stockcars te gast. Deze contactklasse zorgt altijd voor spectaculaire races.
De races zullen zondag 7 juni om 11.00 uur van start gaan. Alle klasses komen drie keer aan de start in het autosportstadion “De Polderputten” in Ter Apel. De organisatie, maar ook de coureurs, staan te trappelen om er weer een fantastische show van te maken voor de vele racefans die het ovalracen rijk zijn.
Meer info over de wedstrijden is te vinden op www.ovalracing-terapel.nl.
Bron: Robert Dreier