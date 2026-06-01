Gemeente Pekela zoekt nieuwe kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester

PEKELA – De gemeente Pekela gaat op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester. Het afgelopen schooljaar vervulden Lieke Oppewal en Saar Cremers deze rol. Zij gaan het stokje nu overdragen.
De gemeente stelde vorig jaar voor het eerst een kinderburgemeester aan om kinderen een stem te geven binnen de gemeente. ‘Lieke en Saar hebben ons het afgelopen jaar laten zien hoe het is om als kind in de gemeente Pekela te wonen. Hun frisse blik zorgt voor nieuwe inzichten en ideeën,’ aldus burgemeester Jaap Kuin. ‘Op hun initiatief werd er bijvoorbeeld een samenkookmiddag georganiseerd met spelletjes voor jong en oud. En er komt binnenkort een Buitenspeeldag aan!’
Werkzaamheden
De kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester gaan regelmatig op pad met de burgemeester of een wethouder en hebben een rol bij officiële momenten, zoals Sint Maarten, de Sinterklaasintocht en de herdenking op 4 mei. Daarnaast hebben zij overleg met de burgemeester.
Aanmelden
Kinderen uit Pekela die in september 2026 in groep 7 of 8 van de basisschool zitten, kunnen zich aanmelden van 1 juni tot en met 21 juni 2026. Aanmelden kan door een video te sturen waarin je vertelt wie je bent en waarom jíj een goede kinderburgemeester zou zijn. De video kan worden gemaild naar info@pekela.nl.
Bekendmaking
De kinderburgemeester is er voor een heel schooljaar. Op woensdag 1 juli 2026 maakt de gemeente bekend wie de nieuwe kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester van Pekela worden. Alle kinderen die zich aanmelden zijn welkom. Tijdens die bijeenkomst wordt ook afscheid genomen van Lieke en Saar, de huidige kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester.
Bron: Gemeente Pekela