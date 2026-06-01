Gezamenlijk politiek statement Partij vóór het Noorden, D66, SP Oldambt en Christen Unie over tijdelijke nachtopvang vluchtelingen

OLDAMBT – Hieronder leest u een gezamenlijk politiek statement, getekend door Partij vóór het Noorden, D66, SP Oldambt en Christen Unie, over de tijdelijke nachtopvang van vluchtelingen.



“Terwijl heel Nederland opnieuw beschamende beelden ziet van mensen die noodgedwongen in het

gras slapen bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, tenten van het Rode Kruis en vrijwilligers

die eten uitdelen, kunnen wij als samenleving niet wegkijken. Dit is onwaardig voor een land als Nederland. Fatsoen en menselijkheid mogen nooit afhankelijk zijn van politieke voorkeur. Wat je politieke standpunt over asiel en migratie ook is: mensen laat je niet buiten slapen. Punt.



Voor Partij vóór het Noorden, D66, SP, CU staat noaberschap centraal. Juist wanneer een buurgemeente vastloopt door falend beleid vanuit Den Haag, hoor je elkaar te helpen. Daarom vinden wij als politieke partijen dat de gemeente Oldambt bereid moet zijn tijdelijke nachtopvang te organiseren voor mensen die anders letterlijk buiten moeten overnachten. Niet omdat Oldambt alle problemen van Nederland moet oplossen. Niet omdat inwoners alle gevolgen maar moeten accepteren. Maar omdat fatsoen, verantwoordelijkheid en menselijkheid zwaarder wegen dan politieke symbooldiscussies.

Tegelijkertijd zijn wij helder: deze crisis is het gevolg van jarenlang falend asielbeleid vanuit Den Haag. Een sturing op actieve uitvoering van de Spreidingswet zorgt voor een goede verdeling van de verantwoordelijkheid die we als Nederlandse gemeenten volgens de Spreidingswet gezamenlijk

moeten oppakken! Gemeenten in Groningen mogen niet structureel opdraaien voor problemen die landelijk zijn veroorzaakt. Tijdelijke noodopvang mag nooit een excuus worden voor het Rijk om opnieuw weg te kijken.



Wij begrijpen de zorgen van inwoners over leefbaarheid, veiligheid en druk op voorzieningen. Die

zorgen zijn terecht en verdienen eerlijkheid in plaats van mooie praatjes. Maar een sterke regio herken

je niet aan het sluiten van de deur voor mensen in nood. Een sterke regio toont verantwoordelijkheid

wanneer het erop aankomt. Dat is noaberschap! Dat is fatsoen en mede-menselijkheid! En dit is waar wij met elkaar het College en de andere politieke partijen van Oldambt oproepen om

noodopvang binnen onze gemeente mogelijk te maken!”



Getekend door;

Janet de Wal, Partij vóór het Noorden

Kevin Wójcik, D66

Harma Nobbe, SP Oldambt

Willie de Boer, Christen Unie