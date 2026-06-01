Giraf geboren in WILDLANDS

EMMEN – In de giraffenstal van WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is een gezonde Noordelijke giraf geboren. Dit gebeurde op donderdagochtend 28 mei in alle vroegte.
Inmiddels heeft de dierenarts het jong onderzocht: het is een mannetje en hij heeft de naam Kenyi gekregen, wat letterlijk ‘zoon na 3 dochters’ betekent. Kenyi is het vierde jong van moeder Ayana en de eerste nakomeling van giraffenhengst Nuka, die in juni 2024 naar WILDLANDS kwam. De eerste dagen en nachten zijn voorspoedig verlopen. Het jong drinkt goed en ontwikkelt zich zoals de dierverzorgers hopen te zien. Dierverzorgster Erica noemt hem een ‘potige knul’; de pasgeborene weegt namelijk al 72 kg.
De observatiecamera in de giraffenstal van WILDLANDS heeft de geboorte ook gefilmd: het jong komt in de groepsstal ter wereld om 04:57:08 uur en al snel komen de kuddegenoten er omheen staan om hem te besnuffelen. Niet veel later zie je de jonge giraf al zijn eerste stappen zetten, terwijl zijn moeder ‘m goed in de gaten houdt.
De komende tijd verblijven de jonge giraf, moeder en enkele ‘tantes’ nog achter de schermen. Bezoekers kunnen vanuit Momma’s Restaurant ‘de kleine’ in de stal zien lopen. Daar krijgen de dieren de tijd om aan elkaar wennen en rustig aan te sterken na de bevalling. Met de geboorte van dit mannetje bestaat de giraffenkudde in Emmen nu uit negen dieren.
De geboorte is niet alleen bijzonder voor WILDLANDS, maar ook voor het Europese soortbehoudsprogramma (EEP) voor Noordelijke giraffen. Deze giraffensoort heeft het in het wild moeilijk en staat onder druk. Dierenparken werken daarom samen aan het behoud van een gezonde populatie, met als uiteindelijk doel een toekomst voor de soort veilig te stellen. De komst van een gezond jong als Kenyi is daarin een waardevolle stap.
