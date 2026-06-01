Hoe gaat het aigenlieks met jou? Campagne voor jonge mantelzorgers in de gemeente Oldambt

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 1 juni 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | WISSELVALLIGE DAGEN

We hebben vandaag een heel redelijke dag om de week mee te beginnen want er zijn flinke zonnige perioden die afwisselen met wat wolkenvelden. Er kan er in de loop van de dag een enkele bui ontstaan, maar de meeste plaatsen blijven droog. De maximumtemperatuur is ongeveer 22 graden, De wind is zwak tot matig uit west tot zuidwesten.

Morgen begint nog droog met een paar opklaringen maar het raakt bewolkt met kans op enkele buien. Morgenavond is er zelfs kans op een paar onweersbuien. Minimumtemperatuur vannacht ca. 15 graden, maximum morgen rond 23 graden. Matige, later af en toe vrij krachtige zuidenwind.

Woensdag begint juist met bewolking en enkele buien, later op de dag zijn er meer opklaringen. Het is de komende dagen dus een wisselvallig patroon en dat zal donderdag en vrijdag zo blijven. Pas in het volgende weekend krijgen we een weertyp zoals vandaag met goede zonnige perioden en vrijwel overal droog weer. Maximumtemperatuur vanaf woensdag rond de 20 graden.