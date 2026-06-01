Hoe gaat het aigenlieks met jou? Campagne voor jonge mantelzorgers in de gemeente Oldambt

OLDAMBT – Hoe gaat het aigenlieks met jou? Zo heet een campagne voor jonge mantelzorgers van de gemeente Oldambt in samenwerking met Sociaal Werk Oldambt en Menzis. Eén op de vier jongeren zorgt voor een familielid. Vaak zijn deze jonge mantelzorgers niet zichtbaar. Met een campagne wordt er aandacht voor hen gevraagd.
Aandacht
Jonge mantelzorgers zijn vaak snel weg na school of komen te laat omdat ze voor een ziek of gehandicapt familielid moeten zorgen. Vaak weten klasgenoten of teamgenoten bij de sportvereniging niet van deze thuissituatie. Jongeren willen vaak niet opvallen en het niet over moeilijke dingen hebben. De campagne vraagt aandacht voor jonge mantelzorgers en roept de omgeving op om eens te vragen hoe het met hen gaat.
Waardering
“Als je iemand vraagt hoe het met hem of haar gaat, krijg je vaak het antwoord: goed. Meer niet”, legt wethouder Gert Engelkens uit. “In de campagne vragen we: hoe gaat het aigenlieks met jou? Aigenlieks is een Gronings woord dat niet zo vaak wordt gebruikt. Daar struikel je even over en dat roept een reactie op. Jonge mantelzorgers verdienen onze aandacht en waardering, ook al willen ze daar zelf niet zoveel aandacht aan besteden. Deze vorm van zorg is van groot belang voor onze maatschappij.”
De campagne start in de Week van de Jonge Mantelzorger, van 1 tot en met 7 juni. Met deze campagne proberen de gemeente Oldambt en Sociaal Werk Oldambt zo veel mogelijk jonge mantelzorgers in beeld te krijgen en van hen te horen waar ze behoefte aan hebben.
Meer informatie
Meer informatie over jonge mantelzorgers is te vinden op jmzoldambt.nl.
Bron: Gemeente Oldambt