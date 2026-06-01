DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Herbrum

Zaterdag vond rond 11:30 uur op de B70 bij Herbrum een ongeval met vier auto’s plaats . De voertuigen reden in een rij richting Papenburg. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de kruising met de “Am Deich”.

Een 71-jarige vrouw reed in haar VW Golf op de B70. Achter haar reed een 53-jarige man met een 52-jarige vrouwelijke passagier in een Mercedes. Daarachter kwam een ​​Opel, bestuurd door een 35-jarige vrouw. In deze auto zaten ook twee vrouwelijke passagiers, van 68 en 71 jaar. De laatste auto was een 18-jarige jongeman in een VW.

Toen de 71-jarige bestuurster door de verkeerssituatie abrupt moest remmen, begonnen ook de achteropkomende voertuigen te remmen. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de 18-jarige bestuurder van de VW te dicht achter de Opel reed. Hierdoor ontstond een botsing, waarbij de Opel tegen de Mercedes werd geduwd, die op zijn beurt tegen de VW Golf werd geduwd.

De 53-jarige bestuurder van de Mercedes en de 71-jarige bestuurder van de Opel bleven ongedeerd, maar alle andere betrokkenen liepen lichte verwondingen op.

Dörpen

Gistermiddag vond rond 14.00 uur op de B401 bij Dörpen een ongeval plaats, waarbij een motorrijder ernstig gewond raakte. Volgens de eerste bevindingen reden een 71-jarige mannelijke motorrijder en een 64-jarige vrouwelijke motorrijder in die volgorde op de B401 van Dörpen richting Surwold. Vlakbij een parkeerplaats activeerde de 71-jarige zijn richtingaanwijzer om rechtsaf de parkeerplaats op te rijden.

De vrouwelijke motorrijder achter hem zag de situatie kennelijk te laat. Tijdens het remmen verloor ze de controle over haar motor en kwam ten val.

De 64-jarige raakte ernstig gewond bij het ongeval en werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.