MDT presenteert spectaculaire eindvoorstelling Night at the Oscars in vanBeresteyn

VEENDAM – Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni 2026 schitteren de leerlingen van de afdeling dans van Muziek-, Dans- en Theaterschool Veendam tijdens de jaarlijkse MDT Einduitvoering Dans in theater vanBeresteyn. Met de voorstelling Night at the Oscars brengen ruim 150 leerlingen een feestelijke ode aan de wereld van film en dans.
Tijdens de einduitvoering laten de dansleerlingen zien wat zij het afgelopen jaar hebben geleerd. Op het grote podium van vanBeresteyn presenteren zij hun talenten aan familie, vrienden en andere bezoekers die willen genieten van jong en beginnend talent.
In Night at the Oscars worden bezoekers meegenomen langs bekende films en iconische filmmuziek, vertaald naar energieke en sfeervolle choreografieën. Van klassiekers als The Sound of Music en West Side Story tot moderne favorieten als Twilight en Lilo & Stitch: de voorstelling staat volledig in het teken van de magie van cinema.
Met verschillende dansstijlen, kleurrijke kostuums en een grote groep enthousiaste performers belooft het opnieuw een indrukwekkende productie te worden waarin plezier, creativiteit en talent centraal staan.
Data en tijden:
Vrijdag 5 juni 2026 – 19.00 uur
Zaterdag 6 juni 2026 – 14.00 uur en 19.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn