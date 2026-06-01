Noodopvang Ter Apel van Warffum naar Borger-Odoorn

WARFFUM / 2E EXLOËRMOND – De tijdelijke nachtopvang in de Op Roakeldaishal in Warffum is afgelopen. De crisisopvang in de regio loopt nu direct door naar de gemeente Borger-Odoorn in de provincie Drenthe, die vanaf vanavond het stokje overneemt om te voorkomen dat asielzoekers in Ter Apel buiten moeten slapen.
In de Hunsowhal in 2e Exloërmond zijn inmiddels 150 slaapplaatsen ingericht. De asielzoekers, die niet terechtkunnen in het overvolle aanmeldcentrum, zullen hier de komende drie nachten doorbrengen. Deze opvangronde in de gemeente Borger-Odoorn is tijdelijk en eindigt definitief op donderdagochtend.