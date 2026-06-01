Ontdek het plezier van lezen tijdens de BoekStartdag in Ter Apel

TER APEL – Op zaterdag 6 juni 2026 is het feest in bibliotheken door het hele land: de BoekStartdag! Bibliotheek Ter Apel nodigt de allerjongste bezoekers van 0 – 4 jaar uit om samen met hun (groot)ouders langs te komen voor een leuke activiteit.
Kom je ook kijken en knutselen?
In de bibliotheek van Ter Apel gaan we allerlei leuke dingen doen rondom het boekje Kijk! van Lucie Albon. Zo kan je kindje een leuke yogaworkshop volgen, op de foto en allerlei creatieve dingen doen, zoals een handspiegeltje versieren met wasco. Het programma duurt van 10.00 uur tot 12.30 uur. Kom je ook langs met jouw (klein)kind? Het is gratis, ook als je geen lid bent van de Bibliotheek.
Wat is de BoekStartdag?
BoekStart is het landelijke leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het doel is om ouders aan te moedigen zo vroeg mogelijk boekjes te lezen met hun kind. Op de BoekStartdag zijn er extra activiteiten voor kinderen en hun (groot)ouders in de Bibliotheek.
BoekStart is onderdeel van Kunst van Lezen, een initiatief van het ministerie van OCW, uitgevoerd door Stichting Lezen en de KB, nationale bibliotheek.
Bron: Lilian Zielstra