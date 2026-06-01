Pekela gaat voor duurzaam en energiek

NIEUWE PEKELA – Op 28 mei wisten weer veel inwoners van Pekela de weg naar de Kiepe te vinden. Pekela Duurzaam en de gemeente Pekela hadden daar samen met de Natuur- en Milieufederatie en het Bureau voor Verduurzamen, een inspirerende energie- en duurzaamheidsmarkt georganiseerd.
Ruim 100 mensen kwamen af op de uitnodiging die ze allemaal hadden ontvangen. Aanleiding was de extra veel subsidie vanuit de proeftuin van Pekela Geeft Gas nu voor heel Pekela beschikbaar is. Samen met de subsidie vanuit isolatiemaatregel 29 is het nu wel heel interessant om de eigen woning energiezuiniger te maken.
De bezoekers werden ontvangen met koffie, thee en iets erbij. Ze konden daarna in gesprek gaan met allerlei bedrijven die zich specialiseren in duurzame oplossingen. Zo konden zij zich goed voorbereiden op het adviesgesprek met het Bureau voor Verduurzamen. Als vervolg komt er dan een advies waarmee ze hun woning energiezuiniger kunnen maken en waar bovendien een flinke subsidie voor beschikbaar is, zowel voor isolatie als voor verdere maatregelen zoals een warmtepomp.
Verder waren er levendige gesprekken met mensen van de gemeente en met de Natuur- en Milieu Federatie. Samen met hen zet Pekela Duurzaam bovendien een actie op touw om meer jongeren te interesseren voor duurzaamheid en om hen ook om advies te vragen hoe me met zijn allen ons dorp energiezuiniger kunnen maken.
Het was een zeer geslaagde avond en we denken nu al na over het vervolg!
Bron: Paul Inklaar