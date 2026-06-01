Redacteuren agrarische vakblad LandbouwMechanisatie maken maken op 340 pk sterke trekker wereldreis door Nederland

AMERICA, POLEN – Twee redacteuren van het agrarische vakblad LandbouwMechanisatie maken van

maandag 1 juni tot en met zaterdag 6 juni een bijzondere reis met een trekker door Nederland. Tijdens deze ‘wereldreis’ rijden zij van America (Limburg) naar Polen (Groningen), op zoek naar opvallende, inspirerende en verrassende verhalen uit de agrarische sector.



Redacteuren Jasper Lentz en Chris Vlaanderen rijden de LandbouwMechanisatie Zomertour met een Valtra S346. De 340 pk sterke trekker doet tijdens deze zesdaagse reis niet alleen dienst als vervoersmiddel, maar ook als kampeervoertuig. Achter op de trekker is een speciale tent gemonteerd, waarin de redacteuren onderweg overnachten.



Tijdens de roadtrip bezoeken zij akkerbouwers, mechanisatiebedrijven, loonwerkers en machinefabrikanten om bijzondere verhalen op te tekenen voor het zomernummer van LandbouwMechanisatie. Om de wereldreis compleet te maken, voert de route langs Nederlandse dorpen en buurtschappen met internationale namen, zoals Siberië, Engeland, Nieuw Moscou en De Krim.



Verschillende landen

Het duo vertrok vanmorgen vanuit het Noord-Limburgse America. Tijdens de eerste etappe gaan de redacteuren op zoek naar interessante verhalen in Limburg en Noord- Brabant. De eerste overnachting is in de omgeving van Wilbertoord (NB.).

Op dinsdag 2 juni voert de route door het Rijk van Nijmegen. Aan het einde van de dag zoeken de redacteuren een slaapplek in de buurt van Zevenaar (Gld.). Een dag later staat een tocht door de Gelderse regio’s De Liemers en de IJsselvallei op het programma. De derde nacht brengen zij door in de omgeving van Lemelerveld (Ov.).

Donderdag 4 juni trekt de Zomertour verder naar het noordoosten van het land, met een overnachting in de omgeving van Emmen. Op vrijdag 5 juni rijden de redacteuren door Drenthe richting Groningen. Tijdens de slotetappe, op zaterdag 6 juni, doorkruisen zij op de bonnefooi Oost-Groningen om uiteindelijk aan te komen in Polen, vlak bij Spijk. Daarmee komt een einde aan hun bijzondere ‘wereldreis’ door Nederland.



Verhalen gezocht

De LandbouwMechanisatie Zomertour is te volgen via Facebook, Instagram en TikTok. Via de

socialmediakanalen kunt u eventueel laten weten waar interessante akkerbouwverhalen te vinden zijn, waar de koffie klaarstaat of waar een leuke kampeerplek is. U kunt de redacteuren ook mailen via redactie@landbouwmechanisatie.nl.

Naast de artikelen in het vakblad verschijnt er vanaf eind juni een videoserie op YouTube

