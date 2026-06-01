Royal Avebe stelt campagneprijs teelt 2025 vast op €110 per ton aardappelen

VEENDAM – Het seizoen van Royal Avebe werd vooral gedomineerd door uitdagingen in de markt en verkoop en een groter aanbod aardappelen. De campagneprijs voor het A-volume blijft gelijk aan de basisprijs van €110 per ton aardappelen, inclusief €5,- ledentoeslag.

Uitdagend jaar met druk op resultaat

De afgelopen campagne stond in het teken van een combinatie van factoren, waaronder druk op afzetprijzen en een groot aanbod van aardappelen in Europa, wat ook leidde tot een ruimere beschikbaarheid van zetmeel. Daarnaast bleven de kosten voor energie en logistiek door de geopolitieke ontwikkelingen op een hoog niveau. Deze omstandigheden hadden invloed op het resultaat. In dit speelveld heeft Avebe de prijs stabiel kunnen houden.

Naast de campagneprijs ontvangen telers prestatiecomponenten zoals premies voor zetmeelgehalte, levertijdstip, kwaliteit en vollevering van het A-volume. Deze componenten bepalen voor een belangrijk deel de uiteindelijke uitbetalingsprijs.

Meer aardappelen verwerkt dan gebruikelijk

In de campagne 2025 heeft Avebe meer aardappelen verwerkt dan gebruikelijk. Dit vroeg het nodige van de verwerkingscapaciteit en organisatie. De fabrieken hebben stabiel en planmatig gedraaid en daardoor was het mogelijk om het volledige volume van de leden te verwerken.

Uitkering coöperatief resultaat in december

Na de jaarvergadering met de ledenraad in december 2026 volgt bovenop de campagneprijs een eventuele uitkering uit het coöperatief resultaat. Deze is afhankelijk van het boekjaarresultaat dat Avebe op 31 juli 2026 afsluit.

Vooruitblik campagne 2026

De nieuwe campagne is inmiddels in voorbereiding. Alle aardappelen zijn dit voorjaar onder goede omstandigheden gepoot. Op dit moment wordt de voorjaarsinventarisatie verwerkt, die een eerste beeld geeft van het areaal en de verwachtingen voor het seizoen. Op de productielocaties worden naast intercampagne werkzaamheden volop eindproducten geproduceerd.

In juli, na de ledenraadsvergadering, stelt Avebe de basisprijs voor de komende campagne vast. De verwerking van de nieuwe oogst start medio augustus.

Over Royal Avebe

Royal Avebe is een coöperatie van zo’n 2.000 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland die zetmeelaardappelen verbouwen. De zetmeelaardappelen van deze leden worden jaarlijks verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten op basis van aardappelzetmeel en -eiwit. Sinds augustus 2025 verwerkt Avebe, door de overname van Solan in Polen, ook aardappelvlokken en -granulaten. Al deze ingrediënten voegen wereldwijd waarde toe in humane voeding, diervoeding en industriële producten.

Bij Avebe werken zo’n 1.250 medewerkers. De productielocaties zijn gevestigd in Nederland, Duitsland, Polen (Solan) en Zweden. De verkoopkantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Het hoofdkantoor staat in Veendam en Avebe heeft een Innovatiecentrum in Groningen.

Bron: Royal Avebe