Stichting de Kracht van Vriendelijkheid collecteert voor schoolspullen

VRIESCHELOO – Op 18 juli wordt voor het derde jaar een ‘back-to-school-markt’ georganiseerd aan de Eikenweg 2a in Vriescheloo.
Kinderen die in armoede leven kunnen hier zelf hun schoolspullen komen uitzoeken. Zij vinden daar de spulletjes die het naar school toe gaan ook zo leuk kunnen maken. Van leuke stickers en stiften tot aan drinkbekers, passers en rekenmachines.
Stichting de Kracht van Vriendelijkheid vraagt uw hulp om dit mogelijk te maken. Kinderen ervaren armoede anders dan volwassen. Zij kunnen gebrek aan geld en middelen niet goed begrijpen. Wat zij wel ervaren is dat ze er niet bij horen. Ze schamen zich dat ze niet mee kunnen doen aan alles wat normaal is voor hun leeftijdsgenootjes. Nieuwe kleding, een uitje, een verjaardagsfeestje, vaak is daar geen geld voor in het gezin. Ongemerkt en onbedoeld kan dit aan het zelfvertrouwen van het kind knagen en resulteren in slechtere schoolresultaten, en is er een grotere kans om zelf ook in armoede terecht te komen.
De stichting helpt op dit moment 120 kinderen die in armoede leven. Deze kinderen hopen ook dit jaar weer op een gezellige dag met leuke activiteiten en natuurlijk de noodzakelijke schoolspullen. Het doel is om €1000,- op te halen. Van dit geld worden uitsluitend de schoolspullen gekocht die op de back-to-school-markt gratis aan de kinderen worden meegegeven. Helpt u mee?
Op de website www.dekrachtvanvriendelijkheid.nl vindt u de contactgegevens. Ook kunt u hier meer lezen over wat de stichting allemaal doet.
Bron: Anita Boom