Burendag 2026: op naar 10.000 buurtactiviteiten!

REGIO – Buren kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor Burendag 2026, de dag waarop heel Nederland elkaar ontmoet in de buurt. In het weekend van 26 september brengen Douwe Egberts en het Oranje Fonds voor de 21e editie buren bij elkaar. Dit jaar hebben de organisatoren een duidelijke ambitie: voor het eerst 10.000 Burendagactiviteiten door het hele land. Een bijzondere mijlpaal die laat zien hoe groot de behoefte aan verbinding in buurten is.

Meer dan een gezellige dag

De uitspraak “een goede buur is beter dan een verre vriend,” is meer dan een tegeltjeswijsheid. Regelmatig contact tussen buren verhoogt het vertrouwen en het gevoel van veiligheid in de buurt. In een tijd waarin mensen eerder uit elkaar lijken te drijven dan samen te komen, is Burendag actueler dan ooit. Juist het kennen van je buren, weten wie er naast je woont en bij wie je kunt aankloppen, maakt buurten sterker en weerbaarder. Burendag is een laagdrempelige manier om kennis te maken en elkaar beter te leren kennen. Deelnemers geven aan dat het helpt om elkaar makkelijker te spreken en sneller om hulp te vragen wanneer dat nodig is.

Groei en betrokkenheid jaar na jaar

Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds: “Burendag is voor veel buren een traditie geworden. We merken dat mensen er steeds sneller bij zijn om mee te doen en dat de animo groot is vanaf de start van de inschrijvingen. Tegelijkertijd hopen wij ook elk jaar weer nieuwe buren en buurten uit te dagen om mee te doen.”

Kathelijne Malcontent van Douwe Egberts Nederland: “Onze missie is om mensen samen te brengen. Daarom zijn we er trots op dat we dit samen met het Oranje Fonds al 20 jaar mogelijk maken. We weten als geen ander dat een kop koffie mensen verbindt; het is dan ook geen verrassing dat samen een kop koffie drinken al jaren de meest gekozen Burendagactiviteit is.”

Samen maken we Burendag bijzonder

Deelnemers kunnen bij hun aanmelding een Burendagpakket aanvragen via www.burendag.nl. Het pakket bevat handige en feestelijke materialen die contact tussen buren stimuleren, zoals een buurtspel, buurtbingo, stoepkrijt, bloemzaadjes en een Burenboekje, aangevuld met decoratie en natuurlijk koffie voor een gezellig samenzijn. Ook kunnen buren op de website inspiratie opdoen voor leuke burendagactiviteiten.

Buren kunnen bij het Oranje Fonds een bijdrage tot €350 aan te vragen voor het organiseren van een Burendagactiviteit, zolang het budget beschikbaar is via www.burendag.nl.

Doe mee en maak het verschil

Burendag is een uitnodiging aan iedereen: organiseer iets kleins of groots, loop eens bij elkaar binnen en leer je buren beter kennen. Samen werken we toe naar een recordeditie waarin ontmoeting en verbondenheid centraal staan.

Bron: Burendag