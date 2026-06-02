Enexis en Zonnedimmer dimmen zonnepanelen tegen vergoeding

GRONINGEN – Netbeheerder Enexis start samen met Zonnedimmer een campagne waarbij zonnepanelen op woningen tijdelijk kunnen worden gedimd wanneer het stroomnet in een buurt overbelast dreigt te raken. Met deze samenwerking willen Enexis en Zonnedimmer de kans op stroomuitval verkleinen en het elektriciteitsnet stabiel houden in gebieden waar het net steeds voller raakt.

Op zonnige dagen leveren veel huishoudens tegelijkertijd elektriciteit terug aan het net. Hierdoor ontstaat in steeds meer gebieden druk op het elektriciteitsnet. In uitzonderlijke situaties kan dit leiden tot storingen of tijdelijke stroomuitval.

Huishoudens kunnen zich online aanmelden via Zonnedimmer en ontvangen een vergoeding van € 0,25 per gedimde kilowattuur. Wanneer het net lokaal te zwaar belast raakt, ontvangt Zonnedimmer een signaal van Enexis en wordt de productie van de zonnepanelen gedimd via de omvormer. Zodra er weer voldoende ruimte op het net is, wordt de productie automatisch hervat, gebruikers hoeven hier zelf niets voor te doen. Via de app kunnen deelnemers zien wanneer er is gedimd en welke vergoeding zij hebben ontvangen.

Zonnedimmer is een technologie bedrijf dat het voorspellen en op afstand aansturen van zonnepaneel installaties verzorgt. Het is voor het eerst dat op deze manier op grote schaal flexibel vermogen van huishoudens wordt ingezet om de druk op het net te verlichten. Het voorspellen, afroepen, dimmen en vergoeden verloopt volledig geautomatiseerd en zonder aanpassingen aan de installatie bij mensen thuis. “Door alleen op piekmomenten de opwekking wat te dimmen, zorgen we voor meer ruimte op het net en voorkomen we stroomuitval,” aldus Hannes Hilgenkamp, oprichter van Zonnedimmer.

Volgens Enexis is flexibiliteit van huishoudens een belangrijke stap om het bestaande elektriciteitsnet beter te benutten zolang uitbreiding van het net nog in uitvoering is. Met slimme oplossingen zoals Zonnedimmer kunnen piekbelastingen in de buurt of regio worden verminderd waar dat nodig is omdat het net vol is. Daarmee dragen huishoudens actief bij aan het oplossen van netcongestie en het voorkomen van stroomuitval.

Enexis heeft meerdere gebieden in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg geselecteerd voor de campagne dit voorjaar. Ongeveer 55.000 bezitters van zonnepanelen in deze gebieden worden door Enexis benadert met de vraag om mee te doen.

Bron: Enexis