Excursie naar Omrin: zie wat er met uw afval gebeurt

WESTERWOLDE, HEERENVEEN – De gemeente Westerwolde organiseert opnieuw een excursie naar Omrin Ecopark De Wierde in Heerenveen. Tijdens deze excursie zien inwoners met eigen ogen hoe hun
afval wordt gescheiden en verwerkt.
Antwoord op vragen over afval
Omrin haalt in de gemeente Westerwolde het afval op. Bij veel inwoners leven vragen over wat er
daarna gebeurt. Wat gebeurt er met het afval uit de grijze container? Waarom hoeft plastic niet meer
apart? En waarom is het belangrijk om groenafval te scheiden?
Tijdens deze excursie krijgen deelnemers antwoord op deze vragen. Ze volgen het proces stap voor
stap en zien hoeveel waardevolle materialen nog uit het restafval worden gehaald.
Kijk achter de schermen
Deelnemers een rondleiding door de afvalscheidingsfabriek. Hier wordt duidelijk hoe afval wordt
verwerkt en hergebruikt. Ook wordt zichtbaar waarom goede afvalscheiding belangrijk blijft.
Wethouder Henk van der Goot: “Veel mensen zien niet wat er met hun afval gebeurt, terwijl er achter
de schermen heel veel plaatsvindt. Tijdens deze excursie laten we inwoners graag zien hoe afval
wordt verwerkt. Door zelf te gaan kijken bij Omrin wordt het proces een stuk duidelijker.”
De excursie werd vorig jaar goed bezocht en leverde veel positieve reacties op, zoals: “Dit moet
iedereen in Westerwolde een keer zien!”, “Wist niet dat Omrin zoveel uit het afval haalt” en “Goed
geregeld daar!”. Daarom organiseert de gemeente deze activiteit opnieuw.
Programma en vervoer
De excursie vindt plaats op woensdag 24 juni. Er rijdt een bus vanuit Westerwolde naar Heerenveen.
Inwoners kunnen opstappen op de volgende locaties:
- 11.00 uur Parkeerplaats Moekesgat, Ter Apel
- 11.15 uur Gemeentehuis Sellingen
- 11.30 uur Marke, parkeerplaats bij Kerkstraat, Vlagtwedde
- 11.45 uur Parkeerplaats bij de Spar, Blijham
Rond 13.00 uur komt de groep aan bij Omrin. Na een presentatie en gezamenlijke lunch volgt de
rondleiding door de fabriek. Tussen 17.00 en 17.30 uur is de bus weer terug in Westerwolde.
Aanmelden
Deelname is gratis. Er is plek voor 40 personen. Bij veel aanmeldingen wordt een wachtlijst gemaakt.
Aanmelden kan via: Excursie naar Omrin | Gemeente Westerwolde
Let op: tijdens de rondleiding gaan we veel trappen op en af. Het is belangrijk dat deelnemers goed
ter been zijn.
Bron: Gemeente Westerwolde