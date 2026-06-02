Feestelijke kick-off Week voor de Gezonde Jeugd met prijsuitreiking kleurwedstrijd in Oude Pekela

PEKELA – Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd. De gemeente Pekela vraagt tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd 2026 (8 tot en met 12 juni) met verschillende activiteiten aandacht voor een toekomst waarin iedereen gezond kan opgroeien.
Op 8 juni om 16.00 uur trappen wethouder Ellen van Klaveren, kinderburgemeester Lieke Oppewal en loco-kinderburgemeester Saar Cremers de week officieel af in Jumbo De Helling. De jongerenkookclub van welzijnsorganisatie De Badde deelt hapjes uit die gemaakt zijn met recepten uit het Appeltje Eitje kookboek.
Nieuw schap met producten van Appeltje Eitje
In het kader van de Week voor de Gezonde Jeugd heeft supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Helling een speciaal schap ingericht met producten uit het kookboek van Appeltje Eitje. De campagne Appeltje Eitje laat zien dat gezond eten makkelijk, betaalbaar en lekker kan zijn, met verschillende activiteiten en een gratis receptenboek (ook verkrijgbaar bij Jumbo). In het schap vind je alle ingrediënten waarmee je de gerechten uit het receptenboek kunt maken.
Kleurwedstrijd
In mei konden basisschoolleerlingen in Pekela meedoen aan een kleurwedstrijd. Een jury (bestaande uit de kinderburgemeesters en bedrijfsleider van Jumbo Wesley Witvoet) heeft de kleurplaten beoordeeld en uit elke leeftijdscategorie drie winnaars bepaald. Tijdens de opening van de Week voor de Gezonde Jeugd op 8 juni maken wethouder Ellen van Klaveren en de kinderburgemeesters de winnaars bekend.
Bron: Gemeente Pekela