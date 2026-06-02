Gratis kookcursus voor zwangere vrouwen in Oldambt

OLDAMBT – Zwangere vrouwen uit Oldambt en omliggende gemeenten kunnen in juni meedoen aan een gratis kookcursus over gezond eten tijdens de zwangerschap. In drie bijeenkomsten leren deelnemers hoe zij op een makkelijke, gezonde en lekkere manier kunnen koken in deze bijzondere periode.
Tijdens een zwangerschap komt er veel op iemand af. Gezonde en veilige voeding is daarbij belangrijk voor de moeder én voor de ontwikkeling van de baby. In de cursus krijgen deelnemers praktische informatie, eenvoudige recepten en tips die passen bij het dagelijks leven. Ook is er aandacht voor momenten waarop iemand weinig energie heeft, gezonde tussendoortjes en genieten zonder schuldgevoel.
De bijeenkomsten zijn praktisch ingericht. Deelnemers gaan samen koken en mogen de gemaakte maaltijden mee naar huis nemen voor in de vriezer. De recepten zijn geschikt voor tijdens de zwangerschap, maar kunnen later ook helpen wanneer het kind met de pot mee gaat eten.
Pilot
De kookcursus is een pilot. Deelname is gratis. Tijdens en na de bijeenkomsten wordt deelnemers gevraagd om mee te denken over de inhoud en opzet van de cursus. Met hun ervaringen en feedback kan de cursus verder worden verbeterd voor andere zwangere vrouwen.
Voor wie?
Zwangere vrouwen kunnen meedoen als zij:
- tussen de 9 en 28 weken zwanger zijn;
- in Oldambt of één van de omliggende gemeenten wonen;
- bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn;
- bereid zijn om na afloop feedback te geven.
Praktische informatie
De bijeenkomsten zijn op woensdag 18 juni, 25 juni en 2 juli van 10.30 tot 13.00 uur. De cursus vindt plaats in de kookruimte aan Bovenburen 72 in Winschoten.
Er is plek voor 12 tot 16 zwangere vrouwen. Aanmelden kan via www.oldambtbeweegt.nl/evenementen/gezond-eten-tijdens-je-zwangerschap/
Bron: Gemeente Oldambt