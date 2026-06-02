Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 2 juni 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIEN OP KOMST | KANS OP ONWEER

Het wordt uiteindelijk een onbestendige dag maar vanochtend komen we nog goed weg want wolkenvelden wisselen af met zonnige perioden en het is nog lang droog. Maar vanmiddag neemt de kans op enkele buien toe en daar kan ook een flinke bui bij zijn. Aan het eind van de middag en vroeg in de avond zijn er een paar buien met onweer en windstoten te verwachten. Maximumtemperatuur rond 23 graden en een zwakke tot matige zuidenwind.

Later vanavond en vannacht is het meestal droog met opklaringen en nog een enkele regenbui. Minimumtemperatuur vannacht rond 13 graden. Wel neemt de wind vannacht toe en morgen staat er windkracht 3 tot 5 uit het zuidwesten. Daarmee wordt het een wisselvallige dag met verspreid een paar buien en morgenavond af en toe een regenperiode. Maximumtemperatuur morgen rond 19 graden.

Donderdag is het ook onbestendig met een paar flinke buien, ook dan is er kans op onweer. Vrijdag blijft het ook niet droog met een enkele bui, in het weekend is het stabieler met zonnige perioden, overwegend droog weer, en temperaturen boven de 20 graden.