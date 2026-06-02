‘Kunst tussen de middag’-route op 4 juni in Pekela

OUDE PEKELA – De middagpauze op donderdag 4 juni staat in Pekela in het teken van de (lokale) schilderkunst. Op verschillende plekken in de gemeente kunnen bezoekers genieten van bijzondere exposities van lokale kunstenaars.



In molen De Onrust in Oude Pekela is de allereerste expositie ‘Van koffie tot kunst’ van Anneke Voerman te bewonderen. Deze tentoonstelling vertelt een persoonlijk verhaal over creativiteit als krachtig instrument bij Parkinson. Vanaf de zomer is de expositie in het gemeentehuis te zien. Burgermeester Jaap Kuin opent om 12.00 uur deze bijzondere expositie bij de molen De Onrust.



Bezoekers kunnen daarnaast in de hal van het gemeentehuis kijken naar de allereerste expositie van Christiaan Starke. Hij exposeert hier met zijn zwart-wittekeningen in de stijl van Escher. De 74-jarige kunstenaar is vorig jaar begonnen met tekenen en sindsdien niet meer te stoppen. Ook is de Schildersgroep ‘Met Palet en Penseel’ aanwezig. Deze schildersgroep is al in 1974 ontstaan en komt iedere maandagochtend bijeen in De Binding in Oude Pekela. Bezoekers van de exposities kunnen tussen de exposities heen en weer bewegen en genieten van een lekker kopje koffie van de koffiekar op het Raadhuisplein of wat verfrissends drinken in het gemeentehuis.



Alles gezien in Oude Pekela? Dan is er verderop ook nog genoeg te zien in Nieuwe Pekela. Je kunt vanaf 12.00 uur een kijkje nemen bij galerie Spavento aan de Albatrosstraat B82. Dit is een kleinschalige privé-kunstgalerie van kunstenares Rolien Schrik. Binnen de galerie krijgt de bezoeker een goed beeld van het veelzijdige werk van Rolien Schrik. Er hangen meer dan zeventig schilderijen, variërend van realistische bloemen en dieren tot portretten en landschappen.



In Nieuwe Pekela is ook het open atelier van Anneke Duit te vinden. Hier organiseert zij creatieve activiteiten, workshops en schilderlessen. Nieuwsgierig geworden naar zo’n schilderles? Vanaf 13.30 uur kun je binnenlopen bij de les van Anneke aan de Ds. Sicco Tjadenstraat C120.



Op 4 juni geen tijd? De officiële opening van galerie Spavento is op zaterdag 6 juni van 15.00 – 17.00 uur.

Kom langs en laat je inspireren!

Bron: Gemeente Pekela