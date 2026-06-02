Oost Groninger Rijwiel Driedaagse met zo’n 300 deelnemers van start

WEDDE – Vanmorgen ging bij dorpshuis de Voortgang de Oost Groninger Rijwiel Driedaagse weer van start. Dit jaar voor de 39ste keer.
De organisatie heeft weer drie verrassende routes uitgezet van elk maximaal 45 kilometer. Vanmorgen meldden de eerste deelnemers zich al op tijd bij de start in Dorpshuis De Voortgang in Wedde. Rond half elf hadden zich zo’n 300 deelnemers ingeschreven. Ze rijden langs prachtige plekjes in Oost Groningen. Voor onderweg kregen ze fruit en een flesje water mee.
Ook is mevrouw Kruize weer van de partij. Zij is 95 jaar en zet zich al meer dan 30 jaar in voor de Oost Groninger Rijwiel Driedaagse. Vandaag zat ze weer op haar vertrouwde plek bij de stempelpost in De Voortgang.
Tijdens de tochten kunnen de deelnemers een aantal puzzels oplossen. Hiermee zijn dagelijks leuke prijsjes.
