Pekelder kerken houden openluchtdienst

NIEUWE PEKELA – De gezamenlijke kerken van Oude en Nieuwe Pekela organiseren op zondag 21 juni de 20e editie van de openluchtkerkdienst. De dienst vindt plaats bij de rode beuk in het Boekhovenpark Nieuwe Pekela. Het thema is ‘even stilstaan’.
De dienst begint om 11:30 uur. De voorganger is Dominee Admiraal. Muzikale medewerking wordt verleend door muziekgroep Faith United.
U kunt uw auto parkeren bij de ingang van het park vanaf de Hoofdweg op de parkeerplaats bij Chinees Bij Ling. Vervolgens mag u naar de rode beuk midden in het park lopen. Graag zelf een eigen stoel en eventueel een parasol meenemen. Bij slecht weer vindt de dienst plaats in sporthal de Spil.
Na afloop is er soep met een broodje.
Meer informatie is te vinden op de facebookpagina Beachdienst, Nieuwe Pekela.
Bron: Wilma Draijer