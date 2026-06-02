Steeds meer kinderen in armoede kunnen hun verjaardag niet vieren: PostNL start zomeractie met Stichting Jarige Job

ROTTERDAM, DEN HAAG – Stichting Jarige Job ziet de vraag naar verjaardagsboxen toenemen voor kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is voor een verjaardag. In het eerste kwartaal van 2026 verstrekte de stichting al 10 procent meer verjaardagsboxen dan vooraf verwacht. Door deze toenemende groei is de noodzaak om in actie te komen groot. Daarom starten PostNL en Jarige Job van 1 juni tot en met 30 september opnieuw een landelijke zomeractie. Kiezen consumenten bij een online bestelling voor ophalen bij een PostNL-pakketautomaat, dan dragen zij direct bij aan verjaardagen voor deze kinderen.

Meer kinderen hebben hulp nodig

In Nederland kunnen meer dan 176.000 kinderen hun verjaardag niet vieren omdat daar thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job maakt voor deze kinderen een verjaardag mogelijk met een verjaardagsbox, met onder meer slingers, een traktatie voor thuis en op school en cadeaus. PostNL bezorgt een groot deel van deze boxen het hele jaar door in heel Nederland. Met de zomeractie zet PostNL haar landelijke netwerk van pakketautomaten in om samen met klanten meer kinderen te helpen. Door een pakket op te halen bij een PostNL pakketautomaat dragen consumenten direct bij aan deze actie.



Landelijke actie van 1 juni tot en met 30 september

Wanneer de grens van 1 miljoen opgehaalde pakketten bij PostNL-pakketautomaten in de actieperiode van 1 juni tot 30 september wordt bereikt, doneert het PostNL Bijzondere Momenten Fonds €250.000 aan Stichting Jarige Job. Meedoen is eenvoudig: consumenten kiezen bij hun online bestelling in een webshop voor bezorging in een pakketautomaat in de buurt en halen hun pakket vervolgens op wanneer het hen uitkomt. Zo wordt een praktische bezorgkeuze direct gekoppeld aan steun voor kinderen voor wie een verjaardag vieren niet vanzelfsprekend is. “Steeds meer kinderen kunnen niet zomaar hun verjaardag vieren. Daarom is steun nog harder nodig. Deze zomeractie draagt bij aan ons doel om zoveel mogelijk kinderen een verjaardag te geven die ze verdienen”, aldus Huib Lloyd , oprichter van Stichting Jarige Job.



Zichtbaar in de buurt

Om de actie extra zichtbaar te maken, krijgen verschillende pakketautomaten in Nederland een opvallende uitvoering in feestelijke stijl. Deze automaten staan onder meer in Utrecht, Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Eindhoven, Amstelveen, Den Haag, Soesterberg en De Meern. Daarmee wordt de actie ook lokaal zichtbaar en zien consumenten op meerdere plekken in het land hoe een alledaagse keuze in de eigen buurt kan bijdragen aan de verjaardag van een kind.



Over Stichting Jarige Job

In Nederland zijn er kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school! Jaarlijks vieren meer dan 176.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job.



Over PostNL Bijzondere Momenten Fonds

De samenwerking met Stichting Jarige Job is een project van het PostNL Bijzondere Momenten Fonds. Samen met alle PostNL-ers, verschillende organisaties en het PostNL-bezorgnetwerk werkt het PostNL Bijzondere Momenten Fonds aan projecten die bijdragen aan meer verbondenheid, contact en aandacht voor elkaar.

Kijk voor meer informatie op Het PostNL Bijzondere Momenten Fonds | PostNL.

Bron: Stichting Jarige Job