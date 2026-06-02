Verscherpt toezicht op Jeugdbescherming Noord opgeheven: herstel zichtbaar

NOORD NEDERLAND – De Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Justitie & Veiligheid (IJ&V) hebben het verscherpt toezicht op Jeugdbescherming Noord opgeheven. Dit besluit markeert een belangrijk moment in de hersteloperatie die vorig jaar is ingezet door Jeugdbescherming Noord. “Het opheffen van het toezicht is geen eindpunt, maar een bevestiging dat de we op de juiste weg zijn,” aldus bestuurder Hemmala Sheerbahadoesing.

Stap voor stap naar herstel





Bestuurder Hemmala Sheerbahadoersing:

“Als er wordt ingegrepen in het leven van kinderen en gezinnen in Drenthe en Groningen, is het cruciaal dat zij de bescherming krijgen die zij verdienen. Toen ik in februari 2025 binnenkwam, trof ik een organisatie in crisis. De onrust was groot, zowel intern als extern. Toch zag ik ook de kracht, bevlogenheid en veerkracht van medewerkers die bleven geloven in onze maatschappelijke opdracht. Stap voor stap hebben we gewerkt aan herstel: van kwaliteit, samenwerking en vertrouwen bij cliënten, medewerkers en partners.”

Dat de Inspecties na maanden van intensief toezicht nu voldoende vertrouwen hebben in de ingezette maatregelen, sterkt de organisatie in haar missie. “Het afgelopen jaar is keihard gewerkt, met resultaat. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we verder moeten bouwen aan de kwaliteit van ons werk en onze betrokkenheid bij cliënten. Daar gaan we onverminderd mee door,” aldus Sheerbahadoersing.

Verbeterde kwaliteit, noodzaak voor verder herstel blijft





De Inspecties constateren dat Jeugdbescherming Noord vele verbetermaatregelen heeft ingezet om de uitvoering van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen te verbeteren. De Inspecties stellen vast dat de kwaliteit van de uitvoering op alle getoetste normen sterk is verbeterd, maar dat nog niet alle tekortkomingen zijn weggenomen. Oorzaken liggen zowel binnen als buiten de invloedssfeer van de organisatie. Daar waar de organisatie zelf invloed heeft, zijn grote stappen gezet en moeten er ook nog stappen worden gezet. De uitvoering van verbetermaatregelen is nog gaande. De Inspecties zullen dit proces volgen in regulier toezicht.

Hemmala Sheerbahadoersing:

“We kunnen nog niet altijd de kwaliteit leveren waar we voor staan. We hebben nog niet in alle gevallen vaste jeugdbeschermers voor de kinderen en gezinnen voor wie we werken. We werken hier hard aan. Het personeelstekort in de zorg is ook voor ons merkbaar. Daarbij blijft het in het huidige jeugdzorgsysteem een knelpunt om tijdig passende jeugdhulp of andere ondersteuning in te zetten, juist daar waar het hardst nodig is. Desondanks zullen wij elke dag tot het uiterste gaan om dit samen met gemeenten, aanbieders en andere partners beter te doen.”

Vooruitgang zichtbaar, nog niet overal voelbaar





Hoewel vooruitgang in kwaliteit en besturing zichtbaar is, merken nog niet alle jeugdigen en ouders de verbeteringen. Wel geven nieuwe cliënten aan positiever te oordelen over de betrokkenheid van Jeugdbescherming Noord.

De Inspecties constateren dat Jeugdbescherming Noord zich bewust toont van en transparant is over de weg die is afgelegd, maar nadrukkelijk ook nog te gaan is.

Hemmala Sheerbahadoersing:

“Het rapport van de Inspecties bevestigt dat we de goede weg zijn ingeslagen. Tegelijkertijd houdt het ons scherp: we blijven bouwen aan kwaliteit, samenwerking en vertrouwen. Ons doel blijft onverminderd duidelijk: elk kind en elke ouder de bescherming en ondersteuning geven die zij verdienen.”

Het rapport van de Inspecties kunt u hier vinden.

Bron: Jeugdbescherming Noord