1200 wandelaars van start bij Avond4Daagse Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Het was een dagje wachten, maar woensdagavond was het dan eindelijk zover. Na een dag uitstel vanwege de onstuimige weersomstandigheden, mochten de wandelschoenen uit de kast. En hoe, zo’n 1200 enthousiaste wandelaars stonden te trappelen aan de start van de Avond4Daagse in Vlagtwedde. De sfeer zat er direct goed in, en de organisatie blikt nu al terug op een vliegende start.
Volgens bestuurssecretaris Esther van Es blijft de belangstelling groeien voor de Avond4daagse. “Ik denk dat we de 1200 wandelaars sowieso wel weer aan gaan tikken.”
De kracht van de Avond4Daagse zit volgens haar vooral in de route. “Wij willen eigenlijk de kortste route het dorp uit en dan gauw het veld in. De kinderen vinden dat geweldig.”
Na maanden voorbereiding is de wandelweek nu echt begonnen. “De eerste dag is altijd van: nou, de kop is eraf. Nu loopt het.”
Morgen een mooi video verslag hier bij Groningen1 en op Westerwolde Actueel!