Appie en Geertje Bultena vieren bijzonder jubileum: 65 jaar getrouwd

BLIJHAM – Een bijzondere mijlpaal voor Appie en Geertje Bultena. Het echtpaar mocht vandaag vieren dat zij precies 65 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten. Ter gelegenheid van hun briljanten huwelijk bracht burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde hen een bezoek om hen persoonlijk te feliciteren.

Anno Albert (Appie) Bultena werd op 3 mei 1939 geboren in Nieuweschans. Zijn vrouw Geertje, geboren Levering, zag op 15 augustus 1939 het levenslicht in Winschoten. Geertje vertelt met een glimlach dat zij deel uitmaakt van een tweeling. “Mijn broer werd aan de Parallelweg in Bellingwolde geboren, maar ik kwam maar niet. Toen moest mijn moeder naar het ziekenhuis,” vertelt ze. “Ik was een klein baby’tje, maar het is allemaal goed gekomen.”

Liefde op de kermis

Hun liefdesverhaal begon bij café Spackman aan de Sluis 1 in Vriescheloo, waar kermis werd gehouden. Appie herinnert het zich nog goed. “Ik zat in de zweefmolen. Ja, dat durfde ik toen wel,” zegt hij lachend. In zijn beste manchesterbroek en op klompschoenen fietste hij naar de kermis. Geertje was die avond in gezelschap van een andere jongen, maar toen ze Appie in de zweefmolen zag, was haar keuze snel gemaakt. “Ik heb tegen die jongen gezegd dat hij niet weer hoefde te komen,” vertelt ze. Nog diezelfde avond vroeg Appie of hij de volgende dag opnieuw langs mocht komen. Dat vond Geertje goed. Na de voetbalwedstrijd ging Appie opnieuw naar de kermis. Later bracht hij Geertje naar huis, maar niet voordat er afscheid werd genomen in het portaaltje van het winkeltje van Harm de Groot aan de hoek van de Parallelweg.

Trouwen in Bellingwolde

Na vier jaar verkering trouwde het stel in het gemeentehuis van Bellingwolde. Burgemeester Vasbinder voltrok destijds het huwelijk. Het feest werd gevierd bij café Keizer.

Hun eerste woning stond aan de Sportweg in Bellingwolde. Later verhuisden ze naar de Parallelweg, waar hun zoon Geerd werd geboren. Daarna woonde het gezin aan de Boelo Tijdensweg en de Vonkslaan in Bellingwolde. Sinds zeventien jaar wonen Appie en Geertje in een appartement aan de Hoofdweg in Blijham.

“We wonen hier mooi hoor,” zegt Geertje tevreden. “We hebben de hele dag zon.” Dat laatste is haar wel toevertrouwd, want ze staat bekend als een echte zonaanbidster.

Werk en vrijwilligerswerk

Tijdens zijn werkzame leven was Appie jarenlang in dienst als vrachtwagenchauffeur bij de gemeente Bellingwolde, later Bellingwedde. Daarnaast zette hij zich maar liefst vijftig jaar in als vrijwilliger bij de brandweer. “Dat was een mooie tijd,” vertelt hij. Een groepsfoto met zijn brandweercollega’s hangt nog altijd aan de muur. Afgelopen zaterdag bezocht hij de open dag van de brandweer in Bellingwolde. Dat bracht veel herinneringen naar boven, maar ook een besef. “Ik moest constateren dat ik de enige van die groep ben die nog leeft.”

Geertje werkte jarenlang in de gezinshulp en maakte daarnaast vele jaren de Rhederbrugschool schoon.

Herinneringen aan de oorlog

Het echtpaar heeft een zoon, twee kleinzoons en drie achterkleinkinderen. Appie kijkt met trots naar de jongere generaties, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over de ontwikkelingen in de wereld. “Ik hoop niet dat hier weer oorlog komt,” zegt hij. “Ik zie hoe goed de kinderen het tegenwoordig hebben.”

Die zorgen komen mede voort uit zijn eigen jeugd. Appie groeide op in een gezin met vijf kinderen. Zijn vader was van Duitse afkomst en moest tijdens de oorlog in Duitse dienst. Hij werd uitgezonden naar Amerika en Canada. Zijn moeder bleef alleen achter en moest de eindjes aan elkaar knopen. Financiële ondersteuning kreeg zij nauwelijks. Ze werkte bij een boer aan de Hamdijk en ook de jonge Appie hielp mee om wat extra geld te verdienen. Omdat hij als kind zwak was, werd hij voor acht weken naar een vakantiekolonie in Drenthe gestuurd om aan te sterken.

Toen de oorlog voorbij was, zag hij zijn vader na vijf jaar terug. “Voor mij was het eigenlijk een vreemde man.” Na de oorlog werd zijn vader genaturaliseerd en kreeg hij de Nederlandse nationaliteit.

Felicitaties van de burgemeester

Het echtpaar genoot zichtbaar van het bezoek van burgemeester Jaap Velema, die namens de gemeente Westerwolde de felicitaties kwam overbrengen. Als aandenken aan het bijzondere jubileum overhandigde hij een set kopjes en schotels met daarop het logo van de gemeente Westerwolde.

Voor Appie en Geertje was het een feestelijke dag vol herinneringen aan een leven dat begon met een ontmoeting op de kermis en uitgroeide tot een huwelijk van maar liefst 65 jaar.

Foto’s: Jan Glazenburg