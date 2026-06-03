Cafetaria Blijham officieel geopend: dorp heeft weer eigen snackbar

BLIJHAM – Blijham heeft weer een eigen snackbar. Vanmiddag openden Freddy en Nandina Cadel-Schepers officieel de deuren van hun nieuwe cafetaria aan de Hoofdweg, in het pand waar voorheen Snackbar Anytime gevestigd was.

Het echtpaar kocht het pand in januari van dit jaar. Ze wilden graag in Blijham wonen en zagen in het voormalige snackbarpand een mooie kans om wonen en ondernemen te combineren. Op het pand rust namelijk een woon- en horecabestemming.

Nandina Cadel-Schepers werd geboren aan de Wollinghuizerweg in Vlagtwedde en groeide op in Stadskanaal. Haar man Freddy komt oorspronkelijk uit Gorinchem, maar woont al sinds 1998 in de provincie Groningen. Beide ondernemers hebben ruime ervaring in de horeca en waren eerder eigenaar van meerdere horecazaken, waaronder een snackbar in Nieuwe Pekela.

Die zaak stond onder meer bekend om de huisgemaakte pindasaus. “Klanten kwamen daar speciaal voor naar Nieuwe Pekela,” vertelt Nandina. Ook in Blijham staan de zelfgemaakte pindasaus, boerenstoof en eiersalade op het menu. Daarnaast kunnen bezoekers terecht voor traditionele snacks zoals (ras)patat, frikandellen en kroketten, maar ook voor shoarma, een uitsmijter, koffie en softijs.

Afgelopen vrijdag en zaterdag draaide de cafetaria al proef. Dat gebeurde niet alleen om de nieuwe zaak te testen, maar ook om het personeel vertrouwd te maken met de werkzaamheden.

Voor de opening moest nog flink wat werk worden verzet. De snackbar stond sinds november vorig jaar leeg, waardoor Blijham zonder snackbar kwam te zitten. De nieuwe eigenaren knapten de gevel en het terras op en realiseerden binnen een gezellige koffiecorner. Daarbij werd zoveel mogelijk gebruikgemaakt van het aanwezige meubilair. Ook het woongedeelte van het pand kreeg een opfrisbeurt.

Op de openingsdag werden nog de laatste werkzaamheden afgerond. De plannen zijn nog niet klaar: het terras moet in de komende periode verder worden uitgebreid en aangekleed. Daarnaast hebben de ondernemers een horecavergunning aangevraagd voor het schenken van zwak-alcoholische dranken. “Maar voordat we die binnen hebben, kan het nog wel even duren,” aldus Nandina.

Met de opening van de nieuwe cafetaria kunnen inwoners van Blijham vanaf vandaag weer in eigen dorp terecht voor een patatje of een snack.

Openingstijden

Woensdag en donderdag: 16.00 – 20.00 uur

Vrijdag en zaterdag: 12.00 – 20.00 uur

Zondag: voorlopig gesloten

Maandag en dinsdag: gesloten

Met de komst van de nieuwe cafetaria is een voorziening teruggekeerd die veel inwoners van het dorp hebben gemist.

Foto’s: Jan Glazenburg