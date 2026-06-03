De Warmtebus rijdt de komende twee maanden door de gemeente Oldambt

OLDAMBT – De komende twee maanden staat de Warmtebus op verschillende herkenbare plekken binnen de gemeente Oldambt. Medewerkers van Bureau voor Verduurzamen staan namens de gemeente klaar om vragen van inwoners te beantwoorden over het verduurzamen van hun huis en de subsidies die hiervoor beschikbaar zijn. Voor inwoners met een kleine portemonnee zijn er aanvullende regelingen, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om te isoleren. Isoleren kan zorgen voor een lagere energierekening en is goed voor het klimaat.
Waarvoor kun je terecht bij de Warmtebus?
Inwoners van de gemeente Oldambt kunnen bij de Warmtebus terecht voor allerlei vragen over manieren hoe zij hun huis kunnen isoleren en welke subsidies hiervoor beschikbaar zijn. Bureau voor Verduurzamen kan inwoners helpen bij het aanvragen van subsidie en het aanvragen van een isolatieplan.
Waar staat de Warmtebus?
De Warmtebus staat tussen 8 juni en 30 juli op verschillende plekken in de gemeente. Inwoners kunnen hier tussen 13.00 en 15.00 uur terecht met hun vragen.
De locaties zijn:
8/6 Albert Heijn Winschoten
11/6 Spar Nicolai, Winschoten Zuid
15/6 Dorpshuis/SPAR Finsterwolde
25/6 Coop, Beerta
29/6 De Schakel, Midwolda
2/7 Winkelcentrum Israëlplein, Winschoten
6/7 Winkelcentrum Marktplein, Winschoten
9/7 Jumbo, Heiligerlee
20/7 Poiesz, Bad Nieuweschans
23/7 De Tille, Westerlee
27/7 Albert Heijn, Winschoten
30/7 Albert Heijn Winschoten
Bron: Gemeente Oldambt